وضعية جلوس خطرة تعيق ارتداد الدم من الساقين إلى القلب وتسبب الدوالي

حذر اختصاصي الأوردة في مستشفى جامعة مونستر، البروفيسور الألماني توبياس جورج، من بعض العلامات التي تنذر بدوالي الساقين، مثل الشعور بثقل في الساقين أو تورم، خاصةً في المساء، بالإضافة إلى ظهور أوردة عنكبوتية حول الكاحلين.

وأضاف أن الجلوس لفترات طويلة، خاصة في وضعية ثابتة، ليس جيداً لأوردة الساقين؛ إذ يُعيق الجلوس بلا حراك ارتداد الدم من الساقين إلى القلب. وإذا تمددت الأوردة بشكل مفرط، تعجز صماماتها عن منع ارتداد الدم بفعل الجاذبية، مما يؤدي إلى امتلاء الأوردة بالدم والتوائها وبروزها بشكل واضح تحت الجلد لتُصبح دوالي.

ويتعين على أي شخص يلاحظ ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة أو تورماً حاداً في الساق استشارة الطبيب فوراً؛ فقد تكون هذه علامات على حدوث جلطة دموية.

وأكد البروفيسور الألماني أنه يمكن الوقاية من الدوالي عموماً من خلال الحركة، لافتاً إلى أنه يمكن لموظفي المكاتب - على سبيل المثال - ممارسة الحركة أثناء الجلوس على المكتب، من خلال رفع وخفض القدمين بالتناوب وشد عضلات الساق أو ببساطة أخذ فترات راحة قصيرة للمشي؛ إذ يساعد ذلك على تحسين تدفق الدم. وإذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فينبغي حينئذ ارتداء جوارب ضاغطة من الفئة الأولى لتوفير دعم إضافي.