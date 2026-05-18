الفخامة على 4 عجلات.. «بي إم دبليو» تشعل نار المنافسة مع «مرسيدس» بعلامة جديدة

كشفت شركة بي إم دبليو عن خططها لإطلاق علامة تجارية فاخرة جديدة تعتمد على موديلات Alpina، والتي ستشعل نار المنافسة مع مرسيدس Maybach.

ولهذا الغرض أزاحت الشركة الألمانية الستار عن سيارتها Vision Alpina الاختبارية الجديدة خلال مشاركتها في معرض Concorso d’Eleganza Villa d’Este في تشيرنوبيو على بحيرة كومو الإيطالية.

وتأتي السيارة الكوبيه Vision Alpina الفارهة بطول 20ر5 متر تقريباً، وتخطف الأنظار من خلال التصميم الجريء، الذي ترسم ملامحه مقدمة أنف القرش ومؤخرة القارب.

كما تتألق السيارة بالعديد من العناصر المميزة لموديلات Alpina مثل العجلات الشهيرة ذات العشرين ضلعاً والخطوط الجانبية المزخرفة وشعار العلامة التجارية المُحدّث والتطريز الزخرفي بألوان Alpina الكلاسيكية الأزرق والأخضر.

وعلى عكس قسم M لدى بي إم دبليو، تركز العلامة الجديدة على الزجاج الكريستالي والجلد، وستعتمد مبدئياً على سواعد محركات احتراق داخلي لتكون الأسرع في فئتها.

وعلى الرغم من أدائها الديناميكي، ستكون السيارة الفاخرة ذات المقعدين الأماميين والخلفيين 2+2 أكثر أناقة وراحة بشكل ملحوظ من السيارات الرياضية التابعة لقسم M GmbH.

ومن المقرر البدء في إنتاج طرازات العلامة الفاخرة الجديدة نهاية العام الجاري.