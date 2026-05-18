"انتيريرز الإمارات" تضفي لمساتها العصرية في كل بيت مع تشكيلة "بريجيت" لجلسات الطعام من "بيرنهاردت"

"انتيريرز الإمارات"، الاسم الرائد في عالم المفروشات والديكور الداخلي في دولة الإمارات والمنطقة، أعلنت عن إطلاقها تشكيلة "بريجيت" الجديدة لجلسات الطعام من "بيرنهاردت". تنفرد هذه التشكيلة بروعة تصاميمها التي تضفي لمسةً عصرية من الفخامة والبساطة والأناقة على غرف الطعام داخل كل منزل في جميع أنحاء الدولة.

تتميّز هذه التشكيلة الجديدة بالأسلوب المبتكر الذي يجمع بين اللمسات الكلاسيكية الخالدة والمفهوم العصريّ الراقي، وبتجسيدها النهج الحصريّ الذي تنفرد به "بيرنهادرت"، لناحية الدقّة والحِرفية والجمال في كل تفصيل. صُمّمت كل قطعةٍ في هذه التشكيلة بعنايةٍ فائقة تجعلها تمنح كل جلسة طعام بُعداً استثنائياً، كونها تمزج بدقّة بين الشكل المبتكر والتنفيذ المتقن والأداء العمليّ، وتنشر أجواء الدفء والراحة والجمال الذي لا يُقاوم، في آنٍ معاً.

تبرز في هذه التشكيلة طاولة الطعام "بريجيت" التي تشكل قطعةً لا مثيل لها، كونها مستوحاةً من روعة التصاميم الكلاسيكية، متميّزة باللمسات المنحنية بسلاسة، كما تكسوها قشرةٌ مصقولة من خشب الدردار، وتتوّجها لمسةٌ ناعمة باللون البيج، تلاقيها تفاصيل دقيقة من الفولاذ المصقول والمقاوم للصدأ، ما يجعل حضورها مبهراً وهادئاً في الوقت ذاته.

وتأتي كراسي "لوجيا" ذات التصميم الانسيابيّ الذي يجمع بين الراحة والأناقة لتكتمل بها روعة هذه التشكيلة، ومعها بوفيه "كاميل" الذي يضفي لمسته المميّزة بفضل الأنسجة المحبوكة بدقّة واللمسات المعدنية، وتُشكل هذه القطع مجتمعةً البيئة المثالية والمتناغمة لجلسة طعامٍ يغمرها الدفء والرقيّ والحداثة.

إحضار "انتيريرز الإمارات" تشكيلة "بريجيت" لجلسات الطعام إلى دولة الإمارات يجسد التزامها الدائم بتقديم إبداعات أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال قطع الأثاث والديكور الداخليّ في المنطقة. كما تواصل "انتيريرز الإمارات" تعزيز موقعها كوجهةٍ رائدة في التصاميم الداخلية الفاخرة وتجارب الحياة المتميّزة، من خلال دعمها المطلق للحِرفية والإتقان الاستثنائيّ والتصميم الراقي.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" رائد دبس: "تواصل "بيرنهاردت" مسيرتها التي تمثّل المعنى الحقيقيّ لفلسفة التصاميم الراقية التي حقّقت لها شهرتها العالمية الواسعة لدى العملاء الراغبين في مقاربةٍ فعلية لمفاهيم الأناقة الخالدة والحِرفية والجودة العالية. وتجسد تشكيلة "بريجيت" لجلسات الطعام هذا المفهوم بصورةٍ مثالية، من خلال أشكالها المنفّذة بدقّة، وحضورها الأنيق، وملمسها الفاخر وتصميمها العصريّ. ونحن في "انتيريرز الإمارات" نفخر بتقديم هذه التشكيلة، في إطار التزامنا الثابت والمستمر بتوفير تجارب استثنائية تواكب مختلف جوانب الحياة اليومية".

تتوفّر تشكيلة "بريجيت" الجديدة لجلسات الطعام لدى صالات عرض "انتيريرز الإمارات" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم استكشاف تصاميمها الرائعة، والتعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com