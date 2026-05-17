«بي واي دي» تطلق سيارة جديدة بطابع عصري هادئ

أطلقت شركة «بي واي دي» سيارتها Sealion 05 DM-i الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة تتمتع من الناحية التصميمية بطابع عصري هادئ، مع خطوط واضحة وواجهة أمامية قوية دون مبالغة.

أما في الداخل، فتبرز القمرة الرقمية عبر شاشة مركزية كبيرة ولوحة عدادات رقمية بالكامل، مع تصميم بسيط وسهل الاستخدام يلبي متطلبات الحياة اليومية.

وتعتمد السيارة على نظام DM-i system؛ حيث يعمل محرك البنزين في الخلفية غالباً كمولد للطاقة، بينما يتولى المحرك الكهربائي الدور الرئيسي في الدفع.

ويمنح هذا التوزيع تجربة قيادة سلسة للغاية، مع انتقال شبه غير محسوس بين أوضاع التشغيل المختلفة دون اهتزازات أو انقطاعات.

وتم تجهيز السيارة ببطارية تصل سعتها إلى 27ر34 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 305 كلم.