طبيب ألماني يحذر من أطعمة مغرية: خطر على صحة أطفالكم

حذر طبيب الأطفال الألماني، فرانك يوخوم، من خطورة الأطعمة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والبيتزا المجمدة والزبادي المحلى والمشروبات الغازية على صحة الأطفال؛ إذ تؤدي إلى السِمنة وما يرتبط بها من أمراض خطيرة.

وأوضح أن الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات مصنعة تحتوي على نشويات ومواد حافظة ومضافات مثل المستحلبات والملونات والمنكهات، مشيراً إلى أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح والدهون المهدرجة، ما يجعلها لذيذة ومغرية.

وأضاف الطبيب الألماني أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة بانتظام يؤدي إلى إصابة الأطفال بالسِمنة، التي بدورها ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولفت إلى أن الأطفال، الذين يعانون من زيادة الوزن، عادةً لا يمارسون الرياضية بانتظام، محذراً من أن عدم حصول الطفل على القدر الكافي من الرياضة يُعيق نموه، وهذا يعني أن نموه الحركي والعصبي يكون أقل تحفيزاً، وقد يتأثر نموه الفكري والنفسي أيضا، ما يؤثر بالسلب عليه بقية حياته.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي الابتعاد عن الأطعمة فائقة المعالجة، أو الإقلال منها على أقل تقدير، مع الحرص على تقديم أطعمة صحية للأطفال مثل الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة والوجبات المطهوة في المنزل، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.