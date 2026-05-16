تسارع ضربات القلب مصحوباً بهذه الأعراض يتطلب استشارة الطبيب

أورد موقع «أبونيت.دي» أن تسارع ضربات القلب يعني زيادة معدل ضربات القلب على 100 نبضة في الدقيقة؛ إذ يشعر المرء وكأن قلبه «يتسارع» أو «يتخطى نبضات».

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن تسارع ضربات القلب له أسباب بسيطة وأخرى خطيرة، موضحاً أن الأسباب البسيطة تتمثل في الإجهاد البدني والتوتر والقلق وتناول المشروبات المُنبّهة كالمحتوية على الكافيين، بالإضافة إلى قلة شرب السوائل وقلة النوم.

وفي هذه الحالات غالباً ما يكون تسارع ضربات القلب مصحوباً بأعراض أخرى مثل خفقان القلب والدوار.

وقد يرجع تسارع ضربات القلب إلى أسباب خطيرة أيضاً مثل: قصور القلب، ارتفاع ضغط الدم، فقر الدم، فرط نشاط الغدة الدرقية، والانسداد الرئوي.

ويجب استشارة الطبيب إذا كان تسارع ضربات القلب مصحوباً بأعراض مثل: ألم في الصدر، ضيق في التنفس، إغماء أو دوار شديد، وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

وأكد الموقع الألماني أن تخطيط كهربية القلب غالباً ما يكون كافياً للكشف عن سبب تسارع ضربات القلب، مشيراً إلى أن التشخيص يصبح أكثر صعوبة إذا كانت الأعراض تظهر بشكل متقطع.

وفي مثل هذه الحالات تُستخدم أجهزة تخطيط كهربية القلب طويلة الأمد أو ما يُعرف بمسجلات الأحداث، والتي تسجل نبضات القلب على مدى أيام أو أسابيع.

ويمكن للفحوصات الإضافية أن تكشف ما إذا كانت هناك أمراض في صمامات القلب أو عضلة القلب.

ويعتمد العلاج على السبب الكامن؛ ففي بعض الأحيان يكفي إجراء تغييرات بسيطة في الروتين اليومي مثل تقليل تناول الكافيين أو التوتر. وبحسب التشخيص، قد يكون العلاج الدوائي خياراً مناسباً.

وتتطلب بعض الحالات تدخلاً جراحياً؛ إذ يقوم الطبيب باستئصال مناطق صغيرة داخل القلب تُسبب عدم انتظام ضربات القلب.