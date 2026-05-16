جهزوا أنفسكم للمكيف الشخصي القادم من اليابان.. يتم ارتداؤه ولا يظهر من تحت الملابس!

أطلقت شركة سوني مُكيف هواء جوال جديد يتم ارتداؤه على الظهر.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه يتم تثبيت مُكيف الهواء Reon Pocket Pro Plus الجوال على الرقبة باستخدام «ذراعين» قابلين للتعديل.

ويمكن بعد ذلك تبريد الجزء الخلفي من الجهاز أو تسخينه، اعتماداً على ما إذا كان ينبغي جعل درجة الحرارة أكثر راحة في أيام الصيف الحارة أو أيام الشتاء الباردة.

ويقوم مخرج الهواء الموجود في الجزء العلوي بإخراج هواء العادم الدافئ من خلال مروحة لمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز. وتم تحسين أداء التبريد بنسبة 20%، وهو ما من شأنه أن يقلل من درجة حرارة جلد المستخدم بمقدار درجتين مئويتين إضافيتين، كما تم تقليل سرعة المروحة بحيث لا تكون ملحوظة حتى في غرف الاجتماعات الهادئة، ولا يظهر من تحت الملابس حسب الشركة.

ويتوفر جهاز تحكم عن بعد للتحكم في مُكيف الهواء، لكن بعض المزايا لا تتوفر إلا عبر تطبيق الهاتف الذكي المرتبط.

ويتمتع مُكيف الهواء Reon Pocket Pro Plus الجوال بحماية ضد رذاذ الماء والعرق، ولكنه ليس مقاوماً للماء تماماً.