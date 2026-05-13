تعاون استثنائي بين "أوديمار بيغيه" و"سواتش" يثمر عن ساعة الجيب المبتكرة "رويال بوب"

في خطوة غير مسبوقة كسرت التوقعات، أزاحت شركتا "أوديمار بيغيه" و"سواتش" الستار عن تعاونهما الجديد بإطلاق ساعة جيب مبتكرة تحمل اسم "رويال بوب". وجاء هذا الإعلان ليفاجئ عشاق الساعات الذين ترقبوا إطلاق ساعة يد تقليدية، ليجمع هذا الإصدار الفريد بين فخامة الساعات السويسرية الراقية وثقافة المنتجات الجماهيرية العصرية. سبق الكشف الرسمي عن الساعة حملة إعلانية تشويقية في الصحف ووسائل الإعلام العالمية، اتسمت بالغموض وعدم الإفصاح عن تفاصيل المنتج أو أسعاره. وقد أثار ذلك تكهنات واسعة بين المتابعين حول هوية الشريك المرتقب، قبل أن يتم تأكيد هذا التحالف الاستثنائي بين العلامتين السويسريتين.

تصميم يكسر المألوف

خلافاً للتوقعات التي رجحت تقديم نسخة تقليدية من ساعة "رويال أوك" (Royal Oak) الأيقونية، أعاد هذا التعاون ابتكار التصميم بأسلوب مختلف جذرياً؛ حيث قُدمت كساعة جيب قابلة للتحول، مستوحاة من سلسلة "بوب" الشهيرة التي أطلقتها علامة "سواتش" في فترة التسعينيات.

تتميز الساعة الجديدة بمرونة عالية، حيث تتيح للمستخدمين استخدامات متعددة، تشمل:

ارتدائها حول الرقبة.

وضعها داخل الجيب.

تثبيتها كإكسسوار على الحقائب.

استخدامها كساعة مكتبية أنيقة.

لمسات جمالية مستوحاة من التراث

رغم الطابع العصري، حافظ التصميم الجديد على البصمات الجمالية العريقة لساعة "رويال أوك"، وعلى رأسها:

الإطار الثماني الأضلاع والمسامير الظاهرة.

النقوش الجمالية المميزة على مينا الساعة.

وقد طُرحت مجموعة "رويال بوب" ضمن ثمانية إصدارات تتألق بألوان جريئة ومتنوعة، وحمل كل إصدار اسماً مستوحى من "الرقم ثمانية" بلغات مختلفة، في إشارة رمزية إلى إطارها الثماني الأيقوني.

التوفر والمسؤولية المجتمعية

من المقرر أن تُطرح ساعات "رويال بوب" حصرياً عبر مجموعة مختارة من متاجر "سواتش". وفي لفتة داعمة لقطاع صناعة الساعات، أعلنت "أوديمار بيغيه" أن كامل أرباحها من هذا التعاون ستُخصص لدعم الحرف التقليدية، والمساهمة في تدريب وتطوير الجيل الجديد من الحرفيين والمبدعين.