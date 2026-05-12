التصرف السليم عند انفجار إطارات السيارة

يمثل انفجار أحد إطارات السيارة حالة طارئة تهدد سلامة القيادة. فما هو التصرف السليم؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال نادي السيارات والمرور (AVC) الألماني إنه ينبغي في البداية التحلي بالهدوء، مع مراعاة تجنب توجيه المقود بعنف؛ فإذا انفجر الإطار في المحور الأمامي تميل السيارة عادة بوضوح نحو الجهة المتضررة، أما إذا كان الانفجار في المحور الخلفي فقد يصبح الجزء الخلفي غير مستقر وقد ينحرف.



ينبغي عدم الضغط الكامل على المكابح؛ لأن انتقال الوزن المفاجئ إلى الأمام قد يزيد من فقدان الاستقرار ويؤدي إلى انزلاق السيارة أو حتى انقلابها.

ولذلك يجب الكبح بلطف وبشكل متدرّج فقط. وفي الوقت نفسه ينبغي رفع القدم عن دواسة الوقود وترك السيارة تتباطأ تدريجيا مع الاستفادة من كبح المحرك، أي دون فصل القابض.

ويتم خفض السرعات عندما تنخفض سرعة السيارة بوضوح. أما في السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي فإن صندوق التروس يساعد عادة في عملية التباطؤ أوتوماتيكيا. وبهذه الإجراءات يمكن خفض السرعة بشكل متحكَّم فيه حتى يمكن التوجه بأمان إلى حافة الطريق.

وينبغي أيضا تشغيل أضواء التحذير الرباعية في أقرب وقت ممكن لتنبيه السائقين خلفك وتقليل خطر وقوع تصادم خلفي. وبعد التوقف يتم اتباع الإجراءات نفسها المتبعة عند تعطل السيارة والمتمثلة في وضع مثلث التحذير وطلب المساعدة عند الحاجة مثل خدمة الطوارئ على الطريق.