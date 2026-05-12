دوالي الساقين.. ماذا تقول عن صحتك؟



تعد الدوالي الوريدية مشكلة صحية خطيرة، كما أنها تمثل مشكلة جمالية للنساء بصفة خاصة؛ وأورد موقع «أبونيت.دي» أن الدوالي الوريدية تندرج ضمن أمراض الأوردة المزمنة، موضحا أنها عبارة عن أوردة متوسعة بشكل دائم، وعادةً ما تكون متعرجة، وتظهر بشكل أساسي في الساقين.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الدوالي الوريدية تنشأ نتيجة ضعف في صمامات الأوردة، التي لا تعود قادرة على ضمان عودة الدم إلى القلب بشكل كافٍ؛ حيث يتجمع الدم في أوردة الساق، فتتوسع وتصبح مرئية.

عوامل الخطورة

شمل عوامل الخطورة المؤدية إلى الدوالي الوريدية:

الاستعداد الوراثي

التقدم في السن

قلة ممارسة الرياضة والجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

السِمنة

الحمل (بسبب التغيرات الهرمونية والضغط على أوردة الحوض

الهرمونات، مثل تلك الناتجة عن تناول موانع الحمل الهرمونية، قد تؤثر أيضًا على جدران الأوردة.



الأعراض

تتمثل أعراض الدوالي الوريدية في:

ظهور أوردة بارزة زرقاء اللون على الساقين

الشعور بالشد أو الثقل

التورم، (خاصة في المساء أو في الطقس الحار)

ألم أو شد في الساقين وتشنجات ليلية

حكة أو تغيرات جلدية

في المراحل المتقدمة، قد يحدث تغير في لون الجلد أو أكزيما أو جروح بطيئة الالتئام (قرح الساق).

سبل العلاج

أشار «أبونيت.دي» إلى أن سبل علاج الدوالي الوريدية تشمل:

العلاج بالضغط باستخدام الجوارب الضاغطة أو الدعامات

العلاج بالتصليب عن طريق الحقن

الاستئصال بالليزر أو الترددات الراديوية

الاستئصال الجراحي

ويعتمد اختيار الإجراء على نتائج الفحص وعمر المريض والأمراض المزمنة.

تدابير مُكمّلة

وتعد التدابير التالية مُكمّلة للعلاج: