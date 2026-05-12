طقطقة الركبة عند النهوض من الجلوس أو نزول الدرج.. على ماذا تدل؟

أفاد كبير جراحي العظام في عيادة جوندلفينجن للمفاصل في ألمانيا، البروفيسور سفين أوسترماير، بأن صوت الطقطقة الصادر عن الركبة مع كل حركة يشير إلى الإصابة بما يعرف «بالتهاب مفصل الرضفة».

وأوضح أن الرضفة هي عظمة قرصية الشكل في مقدمة الركبة، وتعد ضرورية لتمديد مفصل الركبة أثناء المشي والوقوف بشكل طبيعي؛ إذ تتحرك الرضفة ذهاباً وإياباً في تجويف مفصل الركبة مع كل حركة. وإذا لم تتم هذه العملية بسلاسة، فسيصدر صوت طقطقة واضح.

وأضاف الدكتور أوسترماير أن سبب الإصابة بالتهاب مفصل الرضفة يرجع إلى حدوث تغيرات تنكسية خلف الرضفة، مشيراً إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى هذه التغيرات تتمثل في التقدم في العمر؛ إذ إن الأشخاص فوق سن الـ50 أكثر عُرضة للإصابة بالالتهاب، وينطبق ذلك أيضاً على العدّائين.

كما يصيب الالتهاب أيضاً الأشخاص، الذين يحملون أوزاناً ثقيلة أو تتطلب وظائفهم الركوع بشكل متكرر، وكذلك الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأوضح البروفيسور الألماني أن التهاب مفصل الرضفة يكون ملحوظاً بشكل خاص عند نزول الدرج أو الجري في المنحدرات، وكذلك عند النهوض من وضعية الجلوس أو الركوع أو القرفصاء، لافتاً إلى أن الأعراض تشمل أيضاً تيبس مفصل الركبة.

ولمواجهة التهاب مفصل الرضفة، ينبغي تقوية العضلات، لاسيما عضلة الفخذ الرباعية، من خلال ممارسة تمارين القرفصاء. كما أن تمارين التمدد تعزز الحركة الجانبية، وهو أمر مفيد للرضفة. ومن المهم العمل على إنقاص الوزن في حالة المعاناة من زيادة الوزن.

وتشمل سبل العلاج أيضاً مُسكّنات الألم، وفي الحالات الشديدة يمكن أيضاً اللجوء إلى زراعة خلايا الغضروف أو غرسات الغضروف.