مخاطر انخفاض ضغط هواء الإطارات .. تعرف عليها

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن انخفاض ضغط هواء الإطارات لا يتسبب في زيادة استهلاك الوقود فحسب، بل يهدد أيضا سلامة القيادة.



زيادة مسافة الكبح

وأوضح الخبراء الألمان أن انخفاض ضغط الهواء بمقدار بسيط يؤثر بالسلب على خصائص السيارة؛ حيث ستحتاج السيارة إلى مسافة كبح أطول، كما قد تتأثر قدرة السيارة على الانعطاف. وفي الحالات القصوى، قد ينفجر الإطار عند السرعات العالية جدا.

وقد يؤدي انخفاض الضغط ولو بمقدار بسيط عن الضغط الموصى به إلى زيادة تآكل الإطارات. كما أن زيادة مقاومة دوران الإطارات تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي اتباع مواصفات الشركة المصنعة للسيارة فيما يتعلق بضغط الإطارات، عملا بأن قيم الضغط المُوصى بها للمحورين الأمامي والخلفي قد تختلف، ويجب أيضا ضبط الضغط الصحيح وفقا لوزن الحمولة والركاب.

مواضع البيانات

يمكنك العثور على البيانات الخاصة بضغط هواء الإطارات في مواضع مختلفة، منها:

- ملصق جدول ضغط الإطارات على العمود B عند فتح الباب

- ملصق في صندوق القفازات

- جدول داخل غطاء خزان الوقود

- جداول ضغط الإطارات من الشركة المصنعة على الإنترنت.

مخاطر الزيادة

وأشار النادي الألماني إلى أن زيادة ضغط الإطارات ليست جيدة أيضا؛ فهي تؤثر سلبا على راحة القيادة وقد تؤدي إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات.

ومع ذلك، غالبا ما يحدد المصنّعون حدا أدنى لضغط الإطارات لأسباب تتعلق براحة القيادة. ولن تؤثر زيادة الضغط بشكل ملحوظ على الراحة، بل قد تُسهم في خفض استهلاك الوقود دون المساس بالسلامة.

كيفية الفحص

ينبغي فحص ضغط هواء الإطارات على سطح مستو وهي في حالة باردة أي قبل القيادة؛ حيث لا يجوز أن تكون الإطارات ساخنة جدا، على سبيل المثال بعد قطع مسافات طويلة على الطريق السريع.

وكإرشادات عملية، يوصي نادي السيارات الألماني بألا تتجاوز درجة حرارة مداس الإطار، أي المنطقة الملامسة للأسفلت، درجة الحرارة الفاترة. وإذا كان الإطار دافئا بشكل ملحوظ، فقد يكون ضغط الهواء المقاس مرتفعا جدا.