نكهة هذه الفاكهة تغزو العطور النسائية في صيف 2026

تغزو فاكهة «الباشون فروت» عالم العطور النسائية في صيف 2026 لتمنح المرأة إحساسا بالانتعاش والحيوية.

وأوردت مجلة «Jolie» في موقعها على شبكة الإنترنت أن «الباشون فروت» ليست مجرد حلوى فاكهية في عالم العطور، بل هي أكثر من ذلك بكثير؛ حيث يصفها الخبراء بأنها مُحسّن فوري للمزاج، وذلك بفضل تركيبتها المميزة من الحموضة المنعشة والحلاوة الاستوائية، التي تُشيع فورا أجواء العطلة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن رائحة «الباشون فروت» تضفي عمقا ناضجا؛ فهي تتمتع بشخصية فريدة، مع لمسة تخمير خفيفة تجعلها عصرية وحيوية.

مع ماذا يتم دمجه

وفي عالم العطور الفاخرة، لا تُستخدم الباشون فروت بمفردها، بل تُدمج ببراعة على النحو التالي:

نفحات كريمية

عند مزجها مع جوز الهند أو الفانيليا أو خشب الصندل تخف حدة الحموضة ويكتسب العطر ملمسا كريميا يكاد يكون حسيا.

داكنة وجذابة

لمن تفضل عبيرا أقل انتعاشا وأكثر جاذبية، تُعدّ توليفات العود والمسك والنفحات الدخانية مثالية. وهنا تتخلى فاكهة الباشون فروت عن براءتها لتتحول إلى تجربة عميقة آسرة، ما يجعلها مثالية لسهرة مميزة.