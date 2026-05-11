نصائح ضرورية للعناية بمقود السيارة الجلدي

يعتبر مقود السيارة المكسو بالجلد من العناصر الأساسية في الموديلات الحديثة؛ فهو يجمع بين المظهر الأنيق والملمس المريح ويضفي لمسة جمالية مميزة على مقصورة السيارة، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر من أكثر الأجزاء استخداما، وهو ما يعني تعرضه للتلف والتآكل بشكل يومي.

وأوضحت بوابة السيارات «تيونينج بلوج.إي يو» أن دهون البشرة والتعرق والغبار والاتساخات تتراكم على مقود السيارة الجلدي مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى تلف الجلد بصورة واضحة، ولذلك يعتبر تنظيف المقود بصورة سليمة وبانتظام من العوامل المهمة للحفاظ على المظهر والملمس المميز للكسوة الجلدية على المدى الطويل، مع الحرص على تجنب استعمال المنظفات الكيمائية القوية.



لماذا تعتبر العناية الصحيحة مهمة للمقود الجلدي؟

إذا تم تنظيف المقود الجلدي بطريقة خاطئة أو بشكل متكرر فقد يجف ويصبح هشا، مما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى ظهور التشققات، علاوة على أن العناية غير المناسبة تجعل الجلد يبدو بمظهر دهني أو زيتي.

ولهذا السبب دائما ما ينصح الخبراء بالاقتصار على استعمال المنظفات ومنتجات العناية الخاصة بالجلد، المصممة خصيصا لأسطح الجلود الحساسة. ومع اتباع العناية المناسبة والمنتظمة يظل الجلد مرنا ومتينا وجذابا.

ما هي الخامات والمواد المساعدة اللازمة؟

عادة ما يتم تنظيف المقود بطريقة أسهل مما يظن الكثيرون، ولا تتطلب عملية التنظيف سوى أدوات بسيطة؛ حيث يكفي استعمال فرشاة جلدية ناعمة وقطعتي قماش من الألياف الدقيقة ومادة عناية مناسبة بالجلد. ومن الأمور المهمة هنا أن تكون شعيرات الفرشاة ناعمة حتى لا تؤدي إلى تلف الخامة، وبهذه التجهيزات البسيطة يمكن الحصول على نتائج تنظيف ممتازة.

خطوات تنظيف المقود الجلدي؟

أوضحت بوابة السيارات «تيونينج بلوج.إي يو» أنه قبل استعمال مادة التنظيف أو العناية ينبغي مسح المقود جيدا بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة. ومن الأمور المهمة أيضا تنظيف الزوايا ونطاقات الخياطة بعناية؛ حيث تتراكم الاتساخات في هذه الأماكن، وعادة ما تُزيل هذه الخطوة معظم الاتساخات مثل الغبار ودهون البشرة دون الحاجة إلى منتجات إضافية.

وفي الخطوة التالية يتم استعمال منظف الجلد، وهنا يجب عدم رش المنتج على المقود مباشرة، ولكن يتم رشه على قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة لمنع وصول السائل إلى الأجزاء الأخرى مثل لوحة القيادة أو مجموعة العدادات.

وينصح الخبراء دائما باستعمال المنظف باعتدال حتى مع حالات الاتساخات الشديدة، وبدلا من استعمال كميات كبيرة من المنظف من الأفضل تكرار عملية التنظيف عدة مرات حسب الحاجة.

وبعد ذلك يتم تدليك المقود الجلدي بواسطة مادة العناية باستخدام فرشاة ناعمة، مع الحرص دائما على التنظيف بعيدا عن الخياطات لمنع تراكم الاتساخات فيها. ومن الأمور المهمة أيضا ألا تكون الفرشاة صلبة للغاية لتجنب تلف الجلد.

وبالنسبة للمقود متعدد الوظائف فإنه يتطلب عناية خاصة؛ حيث ينبغي ألا تصل الرطوبة إلى الأجزاء الإلكترونية، وفي الخطوة الأخيرة يتم تجفيف المقود بواسطة قطعة قماش نظيفة ومصنوعة من الألياف الدقيقة.

هل وسائل التنظيف المنزلية مفيدة أم ضارة؟

قد يتم استعمال بعض وسائل التنظيف المنزلية مثل رغوة الحلاقة وبودرة الأطفال وملمع الأحذية لتنظيف المقود الجلدي، إلا أنه لا ينصح بهذه الوسائل إلا في حالات محدودة للغاية؛ نظرا لأنها لا توفر عناية طويلة الأمد، بل إنها قد تلحق الضرر بالجلد، وتعد المناديل المبللة الخاصة بالأطفال استثناءً من ذلك؛ حيث أثبتت فعاليتها وكفاءتها في بعض الحالات.

ومع ذلك ينصح الخبراء بعدم استعمال المناديل المبللة الخاصة بالأطفال باستمرار؛ لأنها قد تتسبب في تلف الجلد مع مرور الوقت، وفي حالة الاتساخات الصعبة قد يلجأ البعض إلى استخدام بنزين التنظيف أو منظف الزجاج. وبالطبع لا يُنصح باستعمال هذه الوسائل إلا في حالات استثنائية؛ لأن المنظفات ووسائل العناية الخاصة بالجلد تعتبر هي الخيار المثالي للحفاظ على المقود الجلدي على المدى الطويل.

كيف يمكن تنظيف المقود الجلدي الدهني؟

من المشاكل الشائعة في السيارات الحديثة ظهور المقود الجلدي بمظهر دهني نتيجة لدهون البشرة والعرق، وفي هذه الحالة يجب عدم استعمال المنظفات القاسية؛ لأنها تتسبب في تفاقم المشكلة وتلف الجلد، كما ينصح الخبراء باستخدام بنزين التنظيف في حالات الطوارئ. ويمكن استعمال مادة عناية بالجلد فائقة الجودة مصممة خصيصا لإزالة الدهون.

ما العمل مع المقود الجلدي المتشقق أو الهش؟

إذا كان المقود الجلدي متشققا أو هشا، فيجب التصرف بسرعة حتى لا يتفاقم الضرر. وبدون العناية في الوقت المناسب فقد يضطر صاحب السيارة إلى دفع تكاليف إصلاح باهظة. ولتجنب حدوث ذلك ينبغي معالجة المقود الجلدي بالزيوت مرة واحدة على الأقل سنويا، وإذا لزم الأمر يجب معالجته بمادة إحكام، وهو ما يحافظ على مرونة الجلد ومتانته.

كم مرة يجب تنظيف المقود الجلدي؟

نظرا للاستخدام المستمر للمقود الجلدي، فإن العناية المنتظمة به تعتبر من الأمور الضرورية، ومع ذلك ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في التنظيف. وبشكل عام ينبغي تنظيف المقود الجلدي بواسطة المنتجات المناسبة كل ست شهور إلى اثني عشر شهرا، بالإضافة إلى أنه يجب ترطيب الجلد بالزيت مرة واحدة سنويا لمنع ظهور التشققات.

هل يمكن تنظيف المقود الجلدي بالماء؟

يمكن تنظيف المقود الجلدي بالماء وقطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة، وتكفي هذه الطريقة لتنظيف البقع والاتساخات الخفيفة، ومع ذلك فإنها أقل فعالية من استعمال المنظفات ووسائل العناية المتخصصة، ومن المهم أيضا استخدام كمية قليلة من الماء وتجفيف المقود جيدا.

هل هناك طرق تنظيف بديلة وحماية إضافية؟

على الرغم من أنه يمكن استعمال مواد تنظيف أخرى، إلا أنها لا توفر نفس مستوى العناية، الذي توفره المنتجات المصممة خصيصا لهذا الغرض. وإذا رغب المرء في حماية المقود الجلدي لفترة طويلة فيمكنه استعمال واق من الأشعة فوق البنفسجية لمنع بهتان اللون بسبب أشعة الشمس.