نصائح مهمة لمرضى السكري: هذه العناصر الغذائية لا غنى عنها

أفادت رابطة العاملين بمهن استشارات وتثقيف مرضى السكري في ألمانيا بأن التغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة أفضل طريقة لإمداد الجسم بعناصر مهمة، مشددة على أن مرضى السكري يحتاجون إلى هذه العناصر الغذائية التالية بصفة خاصة:

- فيتامين B12 وحمض الفوليك: مهمان بشكل خاص عند تناول الميتفورمين؛ إذ يمكن لهذا الدواء أن يقلل من امتصاص فيتامين B12، والذي قد يؤدي نقصه إلى مشاكل عصبية.

- فيتامين C: مضاد للأكسدة ويحمي الأوعية الدموية.

- فيتامين D: مهم لإنتاج الأنسولين وحساسية الجسم له. غالبًا ما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن لا يجوز تناول المكملات الغذائية إلا في حال تشخيص نقص المغنيسيوم؛ نظرا لأن الجرعات الزائدة قد تكون ضارة.

- المغنيسيوم: يدعم استقلاب الطاقة وإفراز الأنسولين. ويوفر النظام الغذائي المتوازن عادةً كميات كافية منه، في حين أن الإفراط في تناوله قد يُسبب مشاكل هضمية.

- الزنك والكروم: يلعبان دوراً مهماً في عمل الأنسولين. ويُعد نقصهما نادراً، إذ يتوفران في العديد من الأطعمة.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية: تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، كما أنها تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذا فهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص، الذين يتناولون كميات قليلة من الأسماك الدهنية.

ويتم اللجوء إلى المكملات الغذائية في حالة النقص الشديد، على أن يتم تناولها تحت إشراف الطبيب.