«سيارة مفتولة العضلات».. لكزس تطلق أيقونة فاخرة

أطلقت شركة لكزس أيقونتها الكهربائية TZ الفاخرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تأتي بطول يبلغ 10ر5 متر، وتمتاز بتصميم مفتول العضلات ينم عن القوة والشراسة.

وبفضل طول قاعدة العجلات البالغ 05ر3 أمتار، تمتاز المقصورة الداخلية بالرحابة؛ إذ تتسع لمقعدين مريحين في الصف الثاني ومقعدين قابلين للطي بحجم كامل في الصف الثالث، مع مساند كهربائية للأرجل ونظام تدفئة بالأشعة تحت الحمراء لمنطقة القدمين، بالإضافة إلى تطعيمات من الخيزران على الأبواب ومفاتيح مبتكرة لا تظهر إلا عند الاقتراب منها.

وتشتمل أوضاع القيادة على وضع «راحة المقاعد الخلفية» المُخصَّص، والذي يهدف من خلال ضبط النوابض والمكابح بشكل دقيق إلى توفير أقصى درجات الراحة للركاب في المقاعد الخلفية.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة TZ الفاخرة على سواعد محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 220 كيلووات/313 حصان في الطراز الأساسي و300 كيلووات/408 حصان في الطراز الأعلى.

وبفضل هذه القوة تنطلق سيارة الدفع الرباعي، التي يبلغ وزنها 7ر2 طن، من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثوانٍ فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كلم/س.

وتم تزويد السيارة TZ الكهربائية ببطارية سعة 77 أو 96 كيلووات/ساعة، مع مدى قيادة يتراوح بين 450 و540 كلم. ويتم شحن البطاريات بقدرة 22 كيلووات بالتيار المتردد أو بقدرة تصل إلى 150 كيلووات بالتيار المستمر.