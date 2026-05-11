يؤثر على المزاج والنوم والشهية والخصوبة.. أعراض تنذر باختلال التوازن الهرموني

أكدت الجمعية الألمانية للغدد الصماء أن الهرمونات تتحكم في جميع العمليات الحيوية تقريباً في الجسم؛ فهي تؤثر على التمثيل الغذائي والمزاج والنوم والشهية والخصوبة كذلك.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على اختلال التوازن الهرموني الذي قد يصيب الرجال والنساء على حد سواء، على الرغم من البعض لا يربطه إلا بالمرأة، من خلال الأعراض التالية: التقلبات المفاجئة في الوزن، والإرهاق المستمر، وجفاف الجلد، وهشاشة الشعر أو الأظافر، والاكتئاب، والعطش غير المعتاد، والحساسية للبرد، وفقدان الرغبة الحميمة، واضطرابات الدورة الشهرية.

وشددت الجمعية الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب لإجراء فحوصات هرمونية إذا استمرت هذه الأعراض لأسابيع، أو إذا ظهرت أعراض عدة معاً.

وللحفاظ على التوازن الهرموني، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية: ممارسة الرياضة بانتظام، وطهي الطعام الطازج كلما أمكن، والتقليل من الأطعمة المصنعة، والنوم لمدة سبع ساعات على الأقل، والحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب المنتجات البلاستيكية، التي تحتوي على مادة BPA، وتجنب مستحضرات التجميل، التي تحتوي على الفثالات أو البارابين، وتقليل الطهي أو إعادة تسخين الطعام في أوانٍ بلاستيكية، وتهوية المكان بانتظام وإزالة الغبار.