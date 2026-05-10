سيارات جيدة بسعر معقول.. الموديلات الصغيرة تشهد ازدهاراً كبيراً

تشهد السيارات الصغيرة ازدهاراً كبيراً في الوقت الحالي بفضل طابعها العملي، وقلة استهلاكها للوقود، فضلاً عن أنها أصبحت تأتي بتجهيزات متطورة.

وقال رئيس تحرير مجلة السيارات «أوتو بيلد» الألمانية، روبن هورنيج: «لا تزال فئة السيارات الصغيرة تجذب الكثير من العملاء أكثر من أي وقت مضى؛ لأنها تعتبر خياراً مثالياً للأشخاص، الذين يبحثون عن سيارة جيدة بسعر معقول».

ونظراً للارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة بشكل عام فإن هذه الفئة تشكل المدخل الواقعي للكثيرين لامتلاك سيارة جديدة تماماً، مع مزايا واضحة تزيد على شراء سيارة مستعملة قد تكون أكبر حجماً بنفس التكلفة.

وأضاف الخبير الألماني أن السيارات الصغيرة أصبحت اليوم تضاهي الموديلات الأكبر حجماً بشكل شبه كامل فيما يتعلق بأنظمة القيادة المساعدة وأنظمة السلامة، ويرجع ذلك إلى أن هذا هو السبيل الوحيد أمام السيارات الصغيرة لاستيفاء اشتراطات السلطات وهيئات الاختبار؛ مثل برنامج تقييم السيارات الأوروبي الجديد EuroNCAP.

وأوضح هورنيج هذا الصعود في فئة السيارات الصغيرة قائلاً: «تقدم العديد من هذه السيارات اليوم مستويات من الراحة وأنظمة المساعدة والمساحة الرحبة، وهي مزايا كانت في السابق قاصرة على الفئة المدمجة، وقد بدأت الحدود الفاصلة بين هذه الفئات تتلاشي، خاصة في السيارات الكهربائية».

ومن أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز انتشار السيارات الكهربائية طورت الشركات العالمية مجموعة من الموديلات الجديدة، التي يتم توزيعها على العديد من العلامات التجارية لتحقيق أحجام إنتاج أكبر، وتأمل هذه الشركات في تحقيق وفورات الحجم وخفض التكاليف؛ وبالتالي تحقيق أرباح مناسبة.

ولفت إلى أن قطاع السيارات الصغيرة من الأمور المهمة للوصول إلى مجموعات واسعة من العملاء، مشيراً إلى أن الشركة، التي لا تقدم عرضاً جذاباً في هذه الفئة، سوف تخسر حصصاً سوقية لصالح المنافسين، خاصة أمام الشركات الصينية، التي تقتحم الأسواق بشكل مدروس، وتقدم سيارات صغيرة بتكلفة أقل.

وتعد مجموعة فولكس فاجن خير مثال على هذا التوجه الجديد؛ إذ أطلقت الشركة الألمانية حملة واسعة النطاق للسيارات الصغيرة، وأعادت تصميم المنصة المعيارية للقيادة الكهربائية MEB خصيصاً لهذا الغرض، وساهم التحول من نظام الدفع الخلفي إلى نظام الدفع الأمامي، بالإضافة على المحركات الجديدة والبطاريات الأصغر حجماً، في خفض تكاليف السيارة الأساسية إلى 24 ألفاً و990 يورو.

وأعلنت فولكس فاجن عن إطلاق السيارة ID.Polo بطول 05ر4 أمتار خلال فصل الصيف المقبل، وتأتي مزودة ببطارية سعة 37 أو 52 كيلووات ساعة وتوفر مدى قيادة يصل إلى 450 كلم، وتعتمد على محركات بقوة تتراوح بين 85 كيلووات/116 حصان و155 كيلووات/211 حصان.

وستقود هذه السيارة الصغيرة المجموعة الرباعية الجديدة من السيارات الصغيرة؛ إذ سيتم إطلاق سيارة كوبرا Raval المصممة أيضاً كسيارة صغيرة تقليدية، وسيارتي سكودا Epiq وفولكس فاجن ID.Cross، من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض المخصصة للمدن، بطول 16ر4 أمتار ومساحة تخزين تصل إلى 475 لتراً، ومدى قيادة يبلغ 430 كلم وبأسعار تبدأ من 26 ألف يورو لسيارة سكودا، و28 ألف يورو لسيارة فولكس فاجن، وهو ما يجعل هذه الموديلات الجديدة من الخيارات المثالية للعائلات.

وتطلق شركة رينو هي الأخرى حملة واسعة لطرح سياراتها الصغيرة الكهربائية، وبعدما أطلقت الموديلات الريترو من السيارة R5 و R4 تستعد الشركة الفرنسية لطرح السيارة Twingo الجديدة بقوة 60 كيلووات/82 حصان، ومدى قيادة يصل إلى 263 كلم نظير سعر يبدأ من 19 ألفاً و990 يورو.

وتخطط شركة داسيا لإطلاق موديل أساسي كهربائي ليكون الموديل الجديد لسيارة Spring، التي تعد النسخة الخاصة بها من سيارة Twingo.

وتتحدث شركة هيونداي عن إطلاق السيارة Ioniq1 الجديدة، ومن المحتمل أيضاً عودة السيارة سمارت Fortwo، التي تعد أيقونة السيارات الصغيرة المخصصة للمدن، خلال العام الجاري تحت العلم الصيني وتحمل اسم 2#. وعلى الرغم من أن الشركة المنتجة لها لم تفصح عن أية تفاصيل تقنية، إلا أنه من المتوقع أن يكون طول هذه السيارة ثنائية المقاعد أقل من ثلاثة أمتار، وألا يقل مدى القيادة عن 130 كلم.