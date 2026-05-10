هل أدوية الإسهال والقيء مفيدة خلال النزلة المعوية؟.. أخصائية أمراض جهاز هضمي تجيب

تعد النزلة المعوية التهاباً حاداً يُصيب المعدة والأمعاء، تسببه فيروسات النورو وفيروسات الروتا، بالإضافة إلى البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، وأحياناً الطفيليات.

وأوضحت رئيسة قسم الطب الباطني وأمراض الجهاز الهضمي في عيادات GFO في بون، البروفيسورة الألمانية بيرجيت تيريونج، أن المرض ينتقل بشكل أساسي عن طريق تناول طعام ملوث أو ملامسة الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه ودرابزين وسائل النقل العام. كما يمكن الإصابة بالعدوى عن طريق الرذاذ، أي استنشاق الفيروسات من شخص تقيأ.

وتتمثل أعراض النزلة المعوية في غثيان شديد وقيء غزير وإسهال مائي، وغالباً ما تكون هذه الأعراض مصحوبة بمغص بطني مؤلم وأحياناً حمى وصداع وآلام في الجسم.

وتظهر هذه الأعراض بعد ساعات قليلة، عادةً بعد أربع إلى 48 ساعة من الإصابة.

من جانبها، قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الألمانية، الدكتورة بيترا ييسن، إن التهاب المعدة والأمعاء عادة ما يزول من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن تناول أدوية الإسهال والقيء ليس بالضرورة مفيداً، فكلاهما آليات دفاع طبيعية لطرد العامل المُمرض من الجسم.

ومع ذلك، قد تكون الأدوية مفيدة على المدى القصير لإطالة الفترات بين حركات الأمعاء في حالات الإسهال، مع مراعاة عدم تناول هذه الأدوية في حال وجود حمى.

وأشارت البروفيسورة تيريونج إلى أن الجسم يفقد الكثير من السوائل، بينما يدخل القليل منها، مما يرفع خطر الإصابة بالجفاف. لذا، من المهم تعويض الفقدان الهائل للسوائل والمعادن الناتج عن الإسهال والقيء، وذلك من خلال شرب السوائل بانتظام، ويُعد الماء والشاي غير المُحلى خيارين جيدين.

وينبغي أيضاً تناول المعادن والملح والسكر مع السوائل. ويمكن تجربة العلاجات المنزلية الشائعة مثل الكولا والمعجنات المالحة.

ومن المهم اتباع نظام غذائي خفيف يشمل البسكويت المحمص والأرز والبطاطس والموز والتفاح المبشور، مع تجنب القهوة تماماً، لأنها تُزيد من تهيج بطانة المعدة.

وينبغي استشارة الطبيب فوراً مع الرضع والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة. وبالنسبة للبالغين، فإنه ينبغي استشارة الطبيب إذا لم تتلاش الأعراض بعد ثلاثة أيام.

وللوقاية من النزلة المعوية، أوصت الدكتورة بيترا ييسن باتخاذ التدابير المهمة التالية:

- غسل اليدين جيداً بالماء والصابون مرات عدة في اليوم، خاصةً بعد استخدام المرحاض، كما ينبغي غسل اليدين بعد ملامسة اللحوم أو الأسماك النيئة.

- طهي اللحوم والأسماك جيداً قبل تناولها.

- غسل الفواكه والخضراوات جيداً.

- استخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم والأسماك النيئة، وكذلك للسلطات والأطعمة الأخرى.

- مسح أسطح العمل في المطبخ جيداً بعد كل خطوة من خطوات التحضير.