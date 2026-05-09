ما فائدة وسادة الرقبة على متن الطائرة وخلال الرحلات الطويلة؟

نصحت جرّاحة العظام الألمانية، الدكتورة ريكاردا زيمان، باستخدام وسادة الرقبة عند النوم في الرحلات الطويلة على متن الطائرة أو القطار أو الحافلة.

وأضافت أن وسادة الرقبة توفر الدعم اللازم للفقرات العنقية، وتضمن عدم اتخاذها لوضعية غير طبيعية، وبالتالي تمنع تعرّضها للضغط والألم.

وينبغي اختيار وسادة رقبة مصنوعة من مادة ناعمة، ولكنها متينة، مع مراعاة الابتعاد عن الإسفنج الصلب؛ لأنه يُجبر الرقبة على اتخاذ وضعية غير طبيعية.

كما يجب ألا تكون الوسادة صغيرة جداً؛ حيث ينبغي عند وضعها أن يلامس الرأس الوسادة بسرعة نسبية.

وإذا كانت هناك مسافة عرض إصبع أو إصبعين بين الرأس والوسادة أثناء الجلوس منتصباً، فإن الحجم يكون مناسباً.