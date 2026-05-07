علامات خلال النوم تكشف وجود مشاكل في القلب

قد لا يبدو النوم مرتبطًا بشكل مباشر بصحة القلب، لكن الأبحاث الطبية تشير إلى أن بعض التغيرات الليلية قد تكون إنذارًا مبكرًا لمشكلات قلبية محتملة. ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (American Heart Association)، فإن اضطرابات النوم قد ترتبط بشكل وثيق بأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصًا عندما تتكرر أو تصاحبها أعراض أخرى ومن هذه العلامات التي يجب الانتباه إليها:

الاستيقاظ المتكرر مع ضيق في التنفس

من العلامات التي تستدعي الانتباه الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل بسبب شعور بضيق في التنفس أو اختناق مفاجئ. قد يشير ذلك إلى صعوبة في ضخ الدم بشكل فعال، ما يؤدي إلى تراكم السوائل أو نقص الأكسجين أثناء النوم في بعض الحالات المرتبطة بالقلب.

خفقان القلب أو التعرق الليلي المفاجئ

الاستيقاظ المفاجئ مع تسارع في ضربات القلب أو تعرّق غير مبرر قد يكون علامة على اضطراب في نظم القلب. ورغم أن التوتر قد يسبب أعراضًا مشابهة، إلا أن تكرارها يستدعي التقييم الطبي للتأكد من عدم وجود سبب قلبي.

النوم غير المريح رغم عدد ساعات كافٍ

قد ينام الشخص عدد ساعات كافية، لكنه يستيقظ مرهقًا وكأن جسده لم يحصل على راحة حقيقية. هذا النوع من النوم غير الجيد قد يرتبط بانخفاض جودة التنفس أثناء الليل أو ضعف في كفاءة الدورة الدموية.

الاستيقاظ مع إرهاق شديد دون سبب واضح

الشعور بالتعب الشديد فور الاستيقاظ، حتى دون مجهود سابق، قد يكون مؤشرًا على أن الجسم لم يحصل على أكسجين كافٍ أو أن القلب لا يعمل بكفاءة مثالية أثناء النوم.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

لا تعني هذه العلامات بالضرورة وجود مرض في القلب، لكنها تصبح أكثر أهمية إذا تكررت بشكل مستمر أو ترافقت مع أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس خلال النهار أو الدوخة المتكررة.

ويؤكد الأطباء أن الانتباه لجودة النوم قد يساعد في اكتشاف بعض مشكلات القلب في مراحل مبكرة، لأن الجسم غالبًا ما يُظهر إشارات غير مباشرة أثناء الراحة الليلية قبل تطور الأعراض الواضحة.