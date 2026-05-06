5 عصائر لصحة القلب والمناعة

كشف خبراء تغذية عن مجموعة من العصائر الطبيعية التي يمكن أن تعزز صحة القلب وتقوي المناعة وتساعد على تحسين جودة النوم، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تناولها باعتدال، لأن الإفراط في شربها قد يقلل من فوائدها ويحوّلها إلى مصدر مرتفع للسكر.

ويؤكد المختصون بحسب صحيفة «Daily Mail» أن العصائر الطازجة المكوّنة من مكوّن واحد فقط تُعد الخيار الأفضل من الناحية الصحية، في حين أن العصائر التجارية أو المخلوطة غالبًا ما تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف، ما يجعل تأثيرها قريبًا من المشروبات الغازية المحلّاة.

عصير الرمان

يُعتبر عصير الرمان من أبرز العصائر الداعمة لصحة القلب، إذ يرتبط بخفض ضغط الدم والكوليسترول بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تُعرف بالبوليفينولات، والتي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الشرايين. وتشير دراسات إلى أنه قد يساهم في خفض الدهون الثلاثية، إلا أن تأثيره يظل داعمًا وليس بديلاً للعلاجات الدوائية. ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال نظرًا لاحتوائه على سكريات طبيعية، بحيث لا يتجاوز كوبًا صغيرًا يوميًا.

عصير التوت البري

يرتبط عصير التوت البري بالوقاية من التهابات المسالك البولية، حيث تساعد مركباته على منع التصاق البكتيريا بجدران الجهاز البولي. ورغم فوائده الوقائية، فإنه لا يُعد علاجًا للعدوى النشطة. ويحذر الخبراء من أن العديد من المنتجات التجارية تحتوي على سكر مضاف، ما يقلل من قيمتها الصحية، لذلك يُفضَّل اختيار الأنواع غير المحلاة.

عصير البرتقال

يُعد عصير البرتقال من أكثر العصائر شيوعًا، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين «سي» الذي يدعم جهاز المناعة ويساهم في حماية الجسم من الأمراض، إضافة إلى دوره في إنتاج الكولاجين المهم لصحة الجلد والمفاصل. وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد أيضًا في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم. ومع ذلك، يُنصح بالاكتفاء بكوب واحد يوميًا بسبب محتواه من السكر الطبيعي.

عصير الكرز الحامض

يُعرف عصير الكرز الحامض بقدرته على تحسين جودة النوم، إذ يحتوي على هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. كما تشير دراسات إلى أنه قد يطيل مدة النوم لدى بعض الأشخاص، إضافة إلى دوره في تقليل آلام العضلات وتسريع التعافي بعد التمارين الرياضية، ما يجعله خيارًا مناسبًا في المساء بكميات معتدلة.

عصير الشمندر

يُعتبر عصير الشمندر من العصائر التي تدعم صحة القلب والأداء الذهني، إذ يحتوي على مركبات تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. كما قد يساهم في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجابًا على التركيز والذاكرة. وغالبًا ما يُنصح بخلطه مع التفاح أو الزنجبيل لتحسين الطعم.

عصائر يُنصح بتجنبها

يحذر خبراء التغذية من العصائر التجارية المحلاة أو تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر المضاف، حتى وإن وُصفت بأنها “طبيعية”. كما يشيرون إلى أن الإفراط في تناول العصائر الطبيعية قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم دون الحصول على الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، ما يجعل الاعتدال ضروريًا.