هل «أوميغا-3» كذبة كبيرة.. دراسة صادمة تشكك بفوائد أشهر المكملات

أثارت دراسة علمية حديثة جدلًا واسعًا حول التأثير الفعلي لمكملات «أوميغا-3»على صحة الدماغ، بعدما كشفت عن نتائج غير متوقعة تتعلق باستخدامها لدى كبار السن، الذين يلجأون إليها عادةً لدعم الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي.

وتُعد «أوميغا-3» من أكثر المكملات الغذائية شيوعًا، نظرًا لارتباطها بفوائد محتملة لصحة القلب والدماغ. غير أن الدراسة، المنشورة في مجلة

«Journal of Prevention of Alzheimer's Disease» أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين تناول هذه المكملات وتسارع التراجع المعرفي لدى بعض المستخدمين، في مفارقة لافتة لما هو شائع.

واعتمد الباحثون، وهم فريق من الصين، على تحليل بيانات طويلة الأمد حيث تابعوا المشاركين لمدة خمس سنوات باستخدام تقنيات تصوير دماغي متقدمة واختبارات معرفية دقيقة.

وشملت الدراسة 273 شخصًا يتناولون مكملات «أوميغا-3»، جرى مقارنتهم بـ546 شخصًا لا يستخدمونها، مع مراعاة تطابق المجموعتين من حيث العمر والجنس والعوامل الوراثية والتشخيص الطبي. وأظهرت النتائج أن مستخدمي هذه المكملات سجلوا تراجعًا أسرع في الأداء المعرفي وفق اختبارات معتمدة.

وفيما يتعلق بالعوامل الوراثية، لم يجد الباحثون ارتباطًا بين هذا التراجع وجين معروف بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ما يشير إلى أن التأثير المحتمل لا يرتبط بالعوامل الجينية وحدها.

كما أظهرت صور الدماغ عدم وجود زيادة في العلامات التقليدية للمرض، مثل لويحات الأميلويد أو تشابكات بروتين تاو. لكن في المقابل، لوحظ انخفاض في استهلاك الغلوكوز داخل الدماغ، وهو مؤشر مهم على نشاط الخلايا العصبية وكفاءتها، ما قد يؤثر في قدرة الدماغ على التواصل الداخلي رغم عدم وجود تغيّرات بنيوية واضحة.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة ذات طابع رصدي، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة بين أوميغا-3 والتدهور المعرفي، لكنها تفتح المجال لإعادة النظر في الاستخدام الواسع لهذه المكملات، خصوصًا لدى كبار السن.

وبحسب ما أورده موقع«Medical Express» فإن هذه النتائج تمثل خطوة أولى نحو فهم أكثر دقة لتأثير «أوميغا-3» على الدماغ، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات السريرية قبل الوصول إلى استنتاجات نهائية.