عزيزتي المرأة انتبهي إلى هذه الأنواع من الأسماك.. ابتعدي عنها أثناء الحمل

أوصى المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا النساء الحوامل بعدم تناول الأسماك النيئة والمدخنة؛ لأنها قد تكون ملوثة ببكتيريا الليستيريا، التي يمكن أن تؤدي الإصابة بها إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

كما ينبغي تجنب أنواع الأسماك، التي قد تحتوي على مستويات عالية من ميثيل الزئبق، والذي قد ينتقل عبر المشيمة إلى الجنين. ومن المعلوم أن ميثيل الزئبق له تأثير سام على الجهاز العصبي، وهذا يعني أنه قد يُؤثر بالسلب على نمو الجهاز العصبي للطفل.

ونظراً لأن ميثيل الزئبق قد ينتقل أيضاً عبر حليب الأم؛ لذا ينبغي للأمهات المرضعات تجنب أنواع الأسماك، التي قد تحتوي عليه مثل: التونة، والماكريل، وثعبان البحر، والهلبوت الأبيض والأسود، والراهب، وسمك أبو سيف.