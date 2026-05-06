حشرة صغيرة تفضّل المناطق الرطبة والمحمية من الجسم.. اللدغة قد تصيب بأمراض خطيرة

أفاد المعهد الاتحادي للصحة العامة في ألمانيا بأن حشرة القراد تنتشر في المسطحات الخضراء كالحدائق والمتنزهات خلال فصلي الربيع والصيف، محذراً من أنه لدغة حشرة القراد قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل داء لايم والتهاب الدماغ المنقول بالقراد، الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الشلل والوفاة.

وأوضح المعهد أنه يمكن الوقاية من لدغات حشرة القراد باتخاذ التدابير التالية:

1- الملابس المناسبة:

ينبغي ارتداء ملابس تحمي من لدغات حشرة القراد مثل الأحذية المغلقة والملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة، مع إدخال السروال في الجورب عند المشي في العشب الطويل أو بين الشجيرات. ومن المفيد أيضاً ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة، لرصد حشرة القراد بسهولة.

2- وضع الطارد:

يمكن إبعاد حشرة القراد من خلال تطبيق طارد الحشرات، الذي يحتوي على المواد الفعالة DEET أو Icaridin، على الجلد. وبحسب نوع المنتج، يجب إعادة وضع الطارد بعد ساعتين إلى أربع ساعات.

3- الفحص الجيد:

بعد رحلة في الطبيعة، من الضروري إجراء فحص شامل للجسم، علماً بأن حشرة القراد تُفضّل المناطق الرطبة والمحمية من الجسم ذات الجلد الرقيق مثل الإبطين والسرة والأعضاء التناسلية وخلف الركبتين.

4- إزالتها بأسرع وقت ممكن:

في حالة العثور على حشرة قراد، يجب إزالتها بأسرع وقت ممكن. فكلما طالت مدة تغذية الحشرة، زاد احتمال نقلها للبكتيريا المسببة لداء لايم. أما فيروسات التهاب الدماغ المنقول بالقراد، فتنتقل مباشرةً عند اللدغ، لكن لا داعي للقلق؛ فليس كل حشرة قراد مصابة بهذه الميكروبات.

وأفضل طريقة لإزالة حشرة القراد هي استخدام أداة مثل الملقط. كما يمكن إزالتها بواسطة الأظافر، على أن يتم الإمساك بحشرة القراد بالقرب من فمها وسحبها برفق بشكل عمودي، مع مراعاة عدم عصر الحشرة أو وضع عليها زيتاً أو غراءً؛ فكلا هذين العاملين قد يتسببان في دخول المزيد من سوائل الجسم المُعدية من حشرة القراد إلى الجسم.

5- مراقبة الموضع:

ينبغي تطهير موضع اللدغة بعد إزالتها، مع فحص الجلد بانتظام بحثاً عن أي تغيرات. ومن أعراض داء لايم طفح جلدي دائري ينتشر وقد يصل قطره إلى 20 سم. وعند ملاحظة أي تغير جلدي من هذا القبيل، فيجب مراجعة الطبيب فوراً.

ويسري هذا أيضاً عند الاشتباه في الإصابة بالتهاب الدماغ المنقول بالقراد من خلال ملاحظة أعراض مثل الحمى والصداع وآلام الأطراف وآلام العضلات وفشل الجهاز العصبي.