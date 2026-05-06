لهذا السبب.. لا تحتفظ بهاتفك الذكي القديم في الدرج لسنوات

حذر المعهد الألماني للوقاية من التلف من الاحتفاظ بالهاتف الذكي القديم في الدُرج لسنوات؛ لأن بطارية الليثيوم أيون قد تكون مصدراً لنشوب خطر حريق.

وأوضح المعهد أن التآكل الناتج عن التقادم والحرارة والصقيع قد يُلحق ضرراً جسيماً بخلايا البطارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ولتجنب ذلك، ينبغي تخزين بطاريات الليثيوم أيون بشكل سليم، وذلك على النحو التالي:

- ينبغي تخزين بطاريات الليثيوم أيون بمستوى شحن يتراوح بين 40 و60% من سعتها، ويجب أن تتراوح درجة حرارة البيئة المحيطة بين 0 و45 درجة مئوية وأن تكون جافة.

- فحص مستوى شحن البطارية بانتظام، وإعادة شحنها عند الحاجة؛ حيث يمنع ذلك تفريغ البطارية بشكل كامل، مما قد يُتلفها.

- شحن البطارية وتخزينها على أسطح غير قابلة للاشتعال، وحفظها بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال الأخرى.

وبشكل عام، لا ينبغي التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المزودة ببطارية ليثيوم أيون ضمن النفايات المنزلية العادية؛ لأن المواد الخام، التي تحتويها، قيّمة للغاية ولا يجب إهدارها. علاوة على ذلك، قد تُزيد البطاريات من خطر نشوب حريق أثناء معالجة النفايات، مما يُعرّض الأفراد والآلات للخطر.

لذا من الأفضل تسليم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المزودة ببطارية ليثيوم أيون إلى مراكز إعادة التدوير.