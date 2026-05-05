جراح عظام يهدم اعتقاداً شائعاً: لا تصدقوا ما يقال عن التدليك

على عكس الاعتقاد الشائع، أكد جراح العظام الألماني الدكتور مارتن رينيو أن التدليك لا يساعد في تخفيف ألم العضلات، بل قد يكون ضاراً أيضاً، معللاً ذلك بأن التدليك يُحفز العضلات ميكانيكياً، مما قد يُفاقم تلف الألياف.

كما قد يُسبب التدليك ألماً في العضلات؛ إذ قد تتشنج العضلات كآلية دفاعية ضد تقنيات التدليك غير المألوفة، مما ينتج عنه ألم عضلي.

ولمواجهة ألم العضلات، أوصى جراح العظام، من عيادة جوندلفينجن للمفاصل بألمانيا، بإراحة العضلات، للسماح للجسم بإتمام عملية الترميم بأفضل شكل ممكن. كما تساعد تطبيقات السخونة في تخفيف ألم العضلات، كزيارة الساونا أو الاستحمام بماء دافئ.

وفي الوقت ذاته، لا ينبغي ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، مع مراعاة عدم استئنافها إلا بعد مرور يومين على الأقل دون الشعور بأي ألم. وفي المقابل، قد تكون النزهات الهادئة وتمارين التمدد الخفيفة مفيدة.

وأوصى الدكتور رينيو باستشارة الطبيب في حالة استمرار ألم العضلات لأكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك لاستبعاد الإصابات الخطيرة.

وللوقاية من الألم العضلي، ينبغي الحرص على إجراء الإحماء قبل ممارسة الرياضة؛ إذ إنه يحسن تدفق الدم إلى العضلات ويجعلها أقل تيبساً عند بدء التمرين، مما يقلل من خطر الإصابات العضلية. ومن المهم عدم الإفراط في التمرين.