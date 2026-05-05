«شيري» تعيد إحياء سيارة لاند روفر أسطورية: ستبهر العملاء

أعلنت شركة «شيري» الصينية عن إعادة إحياء السيارة لاند روفر Freelander الأسطورية من خلال إطلاق سيارتها Freelander 8 الجديدة، التي تعد ثمرة التعاون مع الشركة البريطانية العريقة.

وأوضحت الشركة أن سيارة الطرق الوعرة Freelander 8 الجديدة تأتي بطول يزيد على خمسة أمتار، وتتسع لما يصل إلى ثلاثة صفوف من المقاعد.

وأضافت «شيري أن السيارة Freelander 8 الجديدة ستتوفر بمحركات كهربائية أو هجينة فقط»، مشيرة إلى أنها ستُبهر عملاءها بمجموعة شاملة من المزايا الرقمية المتطورة مثل شاشة تمتد على كامل عرض قمرة القيادة، بالإضافة إلى أنظمة إلكترونية للقيادة الآلية بشكل كبير ونظام ركن آلي.

ولأقصى درجات الراحة، تتوفر مقاعد «كابتن» اختيارية مع مساند أرجل قابلة للتمديد في الصف الثاني.

كما ستتمتع السيارة Freelander 8 الجديدة بالقدرات المعهودة الخاصة بالقيادة في الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة خاصة جديدة ونظام تعليق هوائي وارتفاع متغير عن الأرض وترس تفاضلي إلكتروني قابل للقفل على المحور الخلفي وترس تفاضلي مركزي افتراضي.