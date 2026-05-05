«الموضة السريعة».. «الترند» ينتصر على الإبداع «منتجات لحظية» أعادت تشكيل علاقة الإنسان بالملابس

لم تعد ظاهرة «الموضة السريعة» (Fast Fashion) مجرد نموذج تجاري ناجح يهيمن على الأسواق العالمية، بل تحولت إلى قضية مُركّبة تكشف تداخُل الاقتصاد بالبيئة بالثقافة الاستهلاكية، وتضع صناعة الأزياء أمام واحدة من أكثر لحظاتها اختباراً منذ نشأتها الحديثة. هذا النموذج، الذي يقوم على الإنتاج الضخم منخفض التكلفة وسرعة تبدّل المجموعات، أعاد تشكيل علاقة الإنسان بالملابس، محولاً القطعة من «قيمة طويلة الأمد» إلى «منتج لحظي» مرتبط بالترند والموسم والمنصة الرقمية وليس قيمة الإبداع.

تقوم الفكرة الجوهرية للموضة السريعة على تسريع الدورة الإنتاجية إلى أقصى حد، بحيث تنتقل التصاميم من منصات العرض إلى المتاجر في وقت قياسي قد لا يتجاوز أسابيع قليلة. شركات عالمية مثل Zara وH&M وShein أصبحت تمثل هذا النموذج بأشكاله المختلفة، لكن ما يجمع بينها هو القدرة على قراءة الاتجاهات الرقمية وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستهلاك الفوري. في حالة «Shein» مثلاً، تعتمد الشركة على تحليل بيانات ضخمة من تفاعل المستخدمين على الإنترنت لتحديد التصاميم الأكثر طلباً، ثم إنتاجها بكميات صغيرة أولاً، قبل توسيع الإنتاج بناءً على الطلب، وهو ما يجعلها واحدة من أسرع المنصات استجابة للاتجاهات في العالم.

لكن خلف هذا النجاح التجاري، تتكشف تكلفة بيئية واقتصادية ضخمة. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن صناعة الأزياء مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية العالمية، إلى جانب استهلاك هائل للمياه في عمليات الصباغة والغسيل والتصنيع. على سبيل المثال، يُقدَّر أن إنتاج قميص قطني واحد يمكن أن يستهلك آلاف اللترات من المياه عبر سلسلة الإنتاج الكاملة، من زراعة القطن حتى التصنيع النهائي. كما أن جزءاً كبيراً من النفايات النسيجية ينتهي في مكبات النفايات أو يتم حرقه، ما يضيف عبئاً إضافياً على البيئة.

في المقابل تبرز قضية ظروف العمل داخل سلاسل التوريد بوصفها أحد أكثر الجوانب حساسية. وأصبحت حادثة انهيار مصنع رنا بلازا في بنغلاديش عام 2013، والتي أودت بحياة أكثر من ألف عامل، رمزاً عالمياً لخلل منظومة الإنتاج منخفض التكلفة، وكشفت كيف يمكن لسعر القطعة النهائي في المتاجر العالمية أن يُخفي خلفه واقعاً صناعياً هشاً وغير آمن في كثير من الأحيان. ورغم مرور سنوات على الحادثة، لا تزال تقارير حقوقية تشير إلى استمرار تفاوت معايير السلامة والأجور في عدد من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالموضة السريعة.

في الجانب الثقافي لا يمكن فصل انتشار هذا النموذج عن التحول في سلوك المستهلك، خصوصاً مع صعود منصات مثل «Instagram وTikTok»، حيث أصبحت الملابس جزءاً من «اقتصاد الصورة». لم تعد القطعة تُشترى فقط للاستخدام، بل أيضاً للظهور الرقمي السريع، ما خلق دورة استهلاك متسارعة تعتمد على التجدد البصري المستمر. هذا ما يفسر ازدهار ما يُعرف بـ«ثقافة الارتداء لمرة واحدة»، حيث تُشترى الملابس لاستخدام قصير ثم تُستبدل بسرعة لمواكبة المحتوى.

في مواجهة ذلك بدأت بعض العلامات الفاخرة والمستقلة بإعادة تقديم مفهوم «الموضة البطيئة» كبديل، يقوم على تقليل الإنتاج، رفع الجودة، واعتماد مواد مستدامة. علامات مثل Stella McCartney كانت من أوائل من دمج خطاب الاستدامة في قلب الهوية التصميمية، بينما بدأت دور أخرى في إطلاق خطوط معاد تدويرها أو استخدام مواد عضوية، إلا أن الجدل يبقى قائماً حول ما إذا كانت هذه التحولات بنيوية أم تسويقية في الأساس.

في المحصلة، تكشف الموضة السريعة عن نموذج اقتصادي ناجح لكنه مثقَل بالتناقضات. فهو يلبّي رغبة المستهلك في السرعة والتجديد، لكنه في الوقت نفسه يراكم تكلفة بيئية وإنسانية وثقافية يصعب تجاهلها. وبينما تستمر الصناعة في النمو، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً مفتوحاً: هل يمكن إصلاح هذا النموذج من الداخل، أم أن منظومة الاستهلاك الحديثة نفسها هي ما يحتاج إلى إعادة تعريف جذري؟

