تدعم صحة القلب والهضم.. تعرف على فوائد بذور الكتان

أورد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن بذور الكتان تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ مشيراً إلى أنها تزخر بـ:

- أحماض أوميجا 3 الدهنية (حمض ألفا لينولينيك): تدعم صحة القلب والدماغ والنظر.

- الألياف الغذائية: تُوفّر شعوراً بالشبع يدوم طويلاً، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

- البروتينات: تُساهم في الشعور بالشبع.

- المواد الهلامية: تنتفخ في الأمعاء وتُحسّن الهضم.

- اللجنان: مواد نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، وتحمي الخلايا.

وأضاف الموقع الألماني، أن بذور الكتان المطحونة تتمتع بميزة واضحة، ألا وهي أن الجسم يمتص عناصرها الغذائية بسهولة أكبر. أما البذور الكاملة، فغالباً ما تُطرح دون تغيير، ويعود تأثيرها بشكل أساسي إلى مادتها الصمغية.

ويُفضل طحن بذور الكتان طازجة أو تخزينها مطحونة مسبقاً في وعاء بارد ومحكم الإغلاق، مع مراعاة استخدام بذور الكتان المطحونة سريعا؛ نظرا لأنها تفسد بسرعة.

وعن كيفية تناول بذور الكتان، أوضح «أبونيت.دي» أنه يمكن إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان المطحونة حديثاً إلى الزبادي أو الموسلي يومياً، مع شرب كوب كبير من الماء معه. فبهذه الطريقة يمكن دعم عملية الهضم.

ومن ناحية أخرى، يمكن أيضاً استخدام بذور الكتان كعلاج عشبي، على سبيل المثال لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي أو تهيج الأغشية المخاطية.

ويراعى الانتظار لساعة على الأقل بين تناول بذور الكتان وتناول الدواء؛ لأن المادة الصمغية قد ترتبط بالمواد الفعالة في الدواء.