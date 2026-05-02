يحسّن مستويات الكوليسترول الكلي.. هذا النوع من المكسرات صديق للقلب

وصف خبراء جوز البيكان بأنه يعد «صديقاً للقلب»؛ مشيرين إلى أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مؤشرات رئيسة لصحة القلب والأوعية الدموية، وفقاً لنتائج تحليل شامل لدراسات امتدت على مدى 20 عاماً، وفق موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وأظهرت نتائج التحليل الشامل أن جوز البيكان يُحسّن العديد من مستويات الدهون المهمة في الدم، ومنها: الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار (LDL).

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويزخر جوز البيكان أيضاً بمجموعة متنوعة من البوليفينولات وغيرها من المواد النشطة بيولوجياً، والتي لها تأثير مضاد للأكسدة. وهذا يعني أنها تحارب الإجهاد التأكسدي، الذي ينتج في الجسم أثناء العمليات الأيضية، والذي قد يُلحق الضرر بالخلايا.

ويرتبط انخفاض الإجهاد التأكسدي بحماية أفضل من الأمراض المزمنة، وهو ما يُعد ميزة إضافية لصحة القلب.