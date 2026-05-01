أبرز طرق استخدام الكركم لتقليل الالتهابات

ذكر موقع «فيري ويل هيلث» أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين، التي تعد مضاد أكسدة قوي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن إضافته بسهولة إلى الأطعمة والمشروبات اليومية.

وأشار الموقع إلى أن اتباع طرق بسيطة وصحية لاستخدام الكركم، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى مكملات غذائية عند الحاجة، قد يساعد في زيادة استهلاكه والاستفادة من فوائده.

شاي الكركم

يُعد شاي الكركم من أسهل الطرق للحصول على الكركمين، حيث يمكن تحضيره بإضافة مسحوق الكركم أو الطازج إلى الماء المغلي. ويُنصح بإضافة رشة من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص الكركمين، كما يمكن إضافة الزنجبيل لزيادة التأثيرات المضادة للالتهابات.

الكاري

يُعتبر الكاري من الأطباق الغنية بالتوابل المفيدة مثل الكركم والكمون والهيل، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يرتبط بتقليل الالتهابات وتحسين الصحة العامة.

الحساء

يمكن إضافة الكركم إلى أنواع مختلفة من الحساء مثل حساء العدس أو الدجاج أو القرع، ما يمنحها نكهة مميزة وفوائد صحية، خاصة في دعم الجهاز الهضمي وتقليل التهابات الأمعاء.

مشروب الكركم

يُحضّر هذا المشروب المركز من الكركم الطازج أو المطحون، وغالباً ما يُخلط مع مكونات مثل الليمون والعسل والزنجبيل والفلفل الأسود، ما يعزز خصائصه المضادة للالتهابات ويدعم المناعة.

العسل

يمكن مزج الكركم مع العسل لتخفيف نكهته القوية، كما أن العسل غني بمضادات الأكسدة، ما يعزز التأثيرات المضادة للالتهابات عند استخدامهما معًا.

العصائر

تُعد العصائر وسيلة فعالة لإضافة الكركم إلى النظام الغذائي، مع إمكانية دمجه مع الفواكه والخضراوات أو ماء جوز الهند للحصول على فوائد غذائية مضاعفة.

الثوم والدهون الصحية

يساهم تناول الكركم مع الثوم في تعزيز تأثيره المضاد للالتهابات، كما أن دمجه مع دهون صحية مثل الأفوكادو أو منتجات الألبان يساعد الجسم على امتصاص الكركمين بشكل أفضل