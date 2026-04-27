3 وصفات لتنشيط حركة الأمعاء.. والوقاية من الإمساك المزمن

يندرج الإمساك ضمن المتاعب الصحية الشائعة، لكن يمكن مواجهته من خلال تنشيط حركة الأمعاء، وفق مركز سلامة الأدوية بجامعة لايبزيج الألمانية، وذلك باتخاذ التدابير التالية:

- شرب كمية كافية من السوائل (5ر1 لتر على الأقل يومياً).

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية (30 جم على الأقل يومياً)، على سبيل المثال على شكل قشور السيليوم أو نخالة القمح.

وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الإمساك، مشيراً إلى أن الإمساك يعد مزمناً إذا كان البراز صلباً للغاية على مدار مدة ثلاثة أشهر أو أكثر، مع عدم القدرة على التبرز أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً.

كما ينبغي أيضاً استشارة الطبيب في حالة مواجهة صعوبة في الإخراج، بالإضافة إلى المعاناة من الانتفاخ والغازات وآلام البطن بشكل مُتكرر.