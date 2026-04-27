إلى أصحاب هواتف سامسونج.. كيف تعطل وظيفة قد تهدد الخصوصية؟

تجمع الهواتف الذكية أحياناً أنواعاً مختلفة من المعلومات، التي لا تُعد ضرورية لتشغيلها، مثل بيانات الإعلانات وبيانات الموقع وبيانات الاستخدام، مما يهدد خصوصية بيانات المستخدم. ويمكن للمستخدم منع ذلك من خلال إجراء بعض الإعدادات على هاتفه الذكي.

وأوردت بوابة التكنولوجيا «جيجا.دي» الألمانية أن أصحاب هواتف سامسونج يمكنهم تعطيل وظيفة التتبع، التي تقوم بإرسال بيانات الموقع إلى الشركة المنتجة لتحسين الإعلانات المخصصة؛ حيث عادة ما تقوم هواتف سامسونج بجمع بيانات الإعلانات المخصصة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من بيانات التشخيص.

وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك، فيمكنه تصفح قائمة الإعدادات وتعطيل هذه الوظيفة عن طريق الخطوات التالية:

- اختيار «أمان الحساب» في قائمة الإعدادات تحت بند «الأمان والخصوصية».

- التمرير لأسفل تحت بند «أمان حساب سامسونج» وتعطيل «استخدام بيانات الموقع الدقيقة» تحت بند «تحسين الإعلانات المخصصة»، أو يمكن تعطيل عنصر القائمة بالكامل.

- بالإضافة إلى ذلك، يوجد في قسم «الأمان والخصوصية» بند «إعدادات الخصوصية الإضافية»؛ حيث يمكن للمستخدم هناك تعطيل «خدمة تخصيص أندرويد» و«إرسال بيانات التشخيص».

- إذا رغب المستخدم في عدم استعمال خدمات الذكاء الاصطناعي، فيمكنه تعطيل وظيفة «ذكاء البيانات الشخصية»، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى بعض القيود عند استعمال الهاتف وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي.

ولا يقتصر جمع البيانات على هواتف سامسونج فقط، بل تقوم هواتف جوجل Pixel والموديلات الحديثة من هواتف موتورولا والماركات الأخرى بجمع بيانات الإعلانات، ويمكن تقييد هذه الوظيفة عن طريق الخطوات التالية:

- تصفح قائمة الإعدادات واختيار بند «الإعلانات» في قسم «الخصوصية والأمان» و«إعدادات الخصوصية».

- يمكن للمستخدم هنا تعيين مُعرّف الإعلانات لحساب المستخدم، وقد يكون ذلك مفيداً إذا رغب المستخدم في مشاهدة إعلانات مخصصة، ولكن التوصيات لا تناسبه، ومع استعمال مُعرّف جديد سوف تتعرف الخوارزميات على تفضيلات المستخدم من جديد وقد يتم إرسال إعلانات أفضل.

- أو يمكن للمستخدم حذف مُعرّف الإعلانات، ويعمل هذا الإجراء على منع التطبيقات من إنشاء ملف تعريف مفصل لعادات الاستخدام واختيار إعلانات مستهدفة بناءً على هذا الملف، إلا أن ذلك لا يؤدي إلى تقليل عدد الإعلانات في التطبيقات أو على مواقع الويب.

ومن الأفضل أيضاً أثناء إعداد الاتصالات بالهاتف الذكي الاطلاع على أذونات التطبيقات، فليس كل تطبيق بحاجة إلى جميع الأذونات، وتختلف مواقع الإعدادات قليلاً حسب الشركة المنتجة للهاتف الذكي، ويمكن العثور عليها في الإعدادات أو إعدادات الخصوصية وتعرف بأسماء مثل:

- التطبيقات أو

- التطبيقات والأذونات أو

- مدير الأذونات.

ويمكن للمستخدم في هذه البنود تحديد صلاحيات التطبيق، مثل إمكانية الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو بيانات الموقع أو جهات الاتصال.

وإذا أراد تطبيق التراسل الفوري الوصول إلى الميكروفون، فقد يكون ذلك مقبولاً للرسائل الصوتية، كما أن الوصول إلى بيانات الموقع قد يكون إذناً ضرورياً، إذا رغب المستخدم في مشاركة بيانات الموقع لفترة وجيزة مع الآخرين.

ولا يحتاج متصفح الويب بالضرورة إلى الوصول إلى الكاميرا، بينما لا يحتاج تطبيق الماسح الضوئي إلى معرفة بيانات الموقع، كما لا يجوز لتطبيق الألعاب المجاني الوصول إلى جهات الاتصال أو الكاميرا أو التقويم بأي حال من الأحوال.