أغذية مهمة لصحة الدماغ.. 5 نصائح للاستفادة منها على أكمل وجه؟

تتمتع بعض الأغذية بأهمية كبيرة لصحة الدماغ؛ إذ تدعم الأداء المعرفي من خلال تحسين الذاكرة وتعزيز القدرة على التركيز، بفضل تأثيرها الإيجابي على الأوعية الدموية والخلايا العصبية والعمليات الالتهابية، وبالتالي وظائف الدماغ، حسب موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان.

وأوضح الموقع أنه ينبغي إمداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التالية:

- مركبات الفلافونويد الموجودة في التوت والكاكاو والشاي الأسود تعزز وظائف الدماغ، وتُبطئ عملية الشيخوخة.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية، تدعم أغشية الخلايا ونقل الإشارات.

- فيتامينات B، الموجودة في الحبوب الكاملة والكرنب والخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والحليب والبيض، مهمة لوظائف الأعصاب والأداء المعرفي.

- الألياف القابلة للذوبان (البريبايوتكس) تؤثر أيضاً على الدماغ عبر الأمعاء.

وللاستفادة من هذه العناصر على أكمل وجه، ينبغي:

- تناول الخضراوات والتوت والمكسرات بانتظام.

- الأسماك الدهنية مرة أو مرتين أسبوعياً.

- اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من الدقيق الأبيض.

- التقليل من الأطعمة المُصنّعة والسكريات.

- شرب كمية كافية من الماء.