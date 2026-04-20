طفرة في الطب الحديث.. دواء مبتكر يحمي القلب ويعزز فاعلية علاج السرطان

أعلن باحثون في جامعة «ألبرتا» الكندية عن تطوير دواء جديد يمثل طفرة في الطب الحديث، حيث يمتلك القدرة على معالجة معضلتين طبيتين في آن واحد: حماية عضلة القلب من الآثار الجانبية المدمرة للعلاج الكيميائي، وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الأورام السرطانية ومنع انتشارها.

استهداف بروتين ZNF281

ووفقاً لما أورده موقع «ميديكال إكسبريس» (Medical Xpress) الطبي، فقد نجح الفريق البحثي في تحديد بروتين يُعرف باسم ZNF281 كهدف رئيسي للعلاج. وبناءً على هذا الاكتشاف، طوّر العلماء مركباً دوائياً أطلقوا عليه اسم ZIM، وهو جزيء مبتكر يعمل على تثبيط نشاط هذا البروتين الذي يلعب دوراً مزدوجاً وضاراً في الجسم؛ إذ يحفز تلف خلايا القلب أثناء العلاج الكيميائي، بينما يدعم في الوقت نفسه نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

نتائج واعدة وتجارب ناجحة

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في المجلة المرموقة «Science Translational Medicine»، نتائج لافتة عند اختبار عقار ZIM على نماذج مخبرية مصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد «الميلانيني». وأثبتت التجارب أن دمج الدواء الجديد مع العلاج الكيميائي الشائع «أنثراسيكلين» أدى إلى:

حماية القلب من الفشل والاعتلال الناتج عن تسمم الأدوية الكيميائية.

تراجع واضح في حجم الأورام ومنع انتقالها إلى أعضاء أخرى.

تعافي بعض الحالات بشكل كامل خلال فترة العلاج مع الحفاظ على كفاءة وظائف القلب.

آلية العمل المزدوجة

وفي تصريحات نقلها مصدر الخبر «ميديكال إكسبريس»، أوضح الباحث الرئيسي الأستاذ المشارك غوبيناث سوتيندرا، أن بروتين ZNF281 ينشط بشكل خاص تحت ضغط العلاج الكيميائي، مما يدخل القلب في حالة إجهاد تؤدي لضعف العضلة. واكتشف الفريق أن تعطيل هذا البروتين يوقف سلسلة التفاعلات المدمرة للقلب، وفي الوقت ذاته يقطع خطوط الإمداد عن الأورام التي تستغل هذا البروتين للنمو في البيئات منخفضة الأكسجين.

مستقبل العلاج المتكامل

ويعمل الفريق حالياً على توسيع نطاق الاختبارات لتشمل أنواعاً أخرى من السرطانات وأمراض القلب، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر. ويأمل الباحثون أن ينهي هذا الابتكار الحقبة التي يضطر فيها الأطباء للمفاضلة بين فاعلية علاج السرطان وسلامة قلب المريض، نحو نهج علاجي متكامل يضمن الشفاء بأقل الأضرار الجانبية الممكنة.