علامات تنذر بنقص المغنيسيوم في الجسم.. وكيفية التعويض

يعد المغنيسيوم مهماً لكي تعمل الأعصاب والعضلات على النحو الأمثل، ولذا يشعر البعض حينما ينقص هذا العنصر في أجسامهم بتعب عام شديد لا يتوقف عن مجرد إرهاق العضلات فحسب.

وأفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن هناك عوامل ترفع خطر نقص المغنيسيوم في الجسم، ومن أبرزها: أمراض الجهاز الهضمي، مثل أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، وتناول مدرات البول، على سبيل المثال لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب نظم القلب، وتناول مثبطات مضخة البروتون، مثل أوميبرازول وبانتوبرازول، لعلاج حرقة المعدة، وفرط التعرق.

بينما تتمثل أعراض نقص المغنيسيوم في:

- متاعب العضلات: مثل تشنجات ربلة الساق وتشنجات القدم وأصابع القدم وارتعاش الجفن وتوتر العضلات

- متاعب القلب والأوعية الدموية: مثل سرعة ضربات القلب والخفقان واضطرابات نظم القلب

- متاعب الجهاز العصبي/الصحة النفسية: مثل القلق داخلي والعصبية والتهيج والصداع واضطرابات النوم وانخفاض القدرة على تحمل الإجهاد.

- متاعب عامة: مثل الإرهاق والخمول والضعف وفقدان الشهية.

وفي هذه الحالات، ينبغي استشارة الطبيب لفحص الجسم من حيث نقص المغنيسيوم. وفي حالة التحقق، يمكن إمداد الجسم به من خلال تناول مصادره الغذائية المتمثلة في الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والأسماك والمأكولات البحرية. وفي حالة النقص الشديد، يمكن أيضاً اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.