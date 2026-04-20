كيف تخفي دردشات الـ«واتس آب» عن أعين الآخرين؟

يمكن لمستخدم «واتس آب» الحفاظ على سرية دردشات معينة من خلال إخفائها عن أعين الآخرين.

ولهذا الغرض، يتم الضغط مطولاً على الدردشة المعنية، ثم اختيار «قفل الدردشة» (Lock chat). سيتم نقل الدردشة حينئذ إلى مجلد يُسمى «الدردشات المقفلة» (Locked chats). هذا المجلد مُقفل ولا يمكن فتحه إلا ببصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رمز PIN أو نمط، وذلك حسب إعدادات قفل الجهاز.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدم حماية مجلد «الدردشات المقفلة» برمز سري مختلف عن رمز قفل الجهاز، وذلك على النحو التالي:

1. انقر على «الدردشات المقفلة».

2. افتح الإعدادات (قائمة النقاط الثلاث) وانتقل إلى «إعدادات الدردشات المقفولة» (Locked chats settings) أو إلى «رمز سري» (Secret code).

3. أدخل الرمز، الذي تريده، ثم اضغط على «التالي»، وأدخل الرمز مرة أخرى للتأكيد، ثم اضغط على «تم».

في الدردشات المقفلة، يكون محتوى الإشعارات ومعلومات جهات الاتصال مخفياً. وتظهر الإشعارات على النحو التالي: «واتس آب: رسالة جديدة واحدة». كما أن المكالمات من جهات الاتصال في الدردشات المقفلة غير محظورة.

وعند الرغبة في إلغاء قفل الدردشات، يمكن فتحها في أي وقت، من خلال الضغط مطولاً على الدردشة المقفلة، ثم الانتقال إلى الإعدادات واختيار «فتح الدردشة».