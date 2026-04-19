تويوتا تشعل نار المنافسة بأيقونتها RAV-4 الجديدة الهجينة

أطلقت شركة تويوتا عن إطلاق أيقونتها RAV-4 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من موديلات SUV، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاغن Tiguan.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RAV-4 الجديدة تأتي بطول 60ر4 متر، وتمتاز بتحديث الأنظمة الإلكترونية بشكل أساسي؛ حيث يتحكم برنامج جديد أكثر قوة الآن بالشاشة الجديدة في الكونسول الأوسط والعدادات الرقمية، مما يتيح تشغيل تطبيقات إضافية وخيارات تخصيص أكثر. علاوة على ذلك، يتم تحديث البرنامج تلقائيا عبر الإنترنت.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوافر السيارة الجديدة بنظام دفع هجين بالكامل بقوة تبلغ 143 كيلووات/194 حصان.

كما يتوفر للسيارة نظام دفع هجين قابل للشحن بقوة 200 كيلووات/272 حصان في نسخة الدفع الأمامي و227 كيلووات/309 حصان في نسخة الدفع الرباعي.

وتنطلق السيارة الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س. وتبلغ سعة البطارية الآن 7ر22 كيلووات/ساعة، مما يتيح مدى قيادة يصل إلى 137 كلم.