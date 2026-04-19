الصيام المتقطع هل يناسب الجميع؟.. طبيب ألماني يحذر هذه الفئات

أفاد اختصاصي الطب النفسي الجسدي والعلاج النفسي والطب الباطني، الدكتور كريستيان دانماير، بأن الصيام المتقطع نظام غذائي يتناوب فيه الصيام مع تناول الطعام، مثل نظام 16:8 الشائع، والذي يصوم فيه المرء لمدة 16 ساعة ويتناول الطعام فقط خلال فترة ثماني ساعات.

وأضاف الطبيب الألماني أن الصيام المتقطع يتمتع بفوائد عديدة للصحة؛ إذ يساعد على فقدان الوزن بشكل معتدل وتحسين مستويات السكر في الدم، مشدداً على أن الصيام المتقطع يعد مناسباً فقط للبالغين الأصحاء ذوي العادات الغذائية المستقرة، بينما لا يعد خياراً مناسباً للأشخاص، الذين لديهم استعداد للإصابة باضطرابات الأكل، كما لا يُنصح به للحوامل والأطفال وكبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة.

وأوصى الطبيب دانماير من يرغب في البدء في تجربة الصيام المتقطع بمراعاة النقاط المهمة التالية:

- البدء التدريجي: يمكن لمن يرغب بتجربة الصيام المتقطع البدء بفترات أطول لتناول الطعام، على سبيل المثال 12 ساعة بدلاً من 16 ساعة.

- الانتباه إلى الإشارات التحذيرية: ينبغي التوقف عن الصيام في حالة ملاحظة بعض الإشارات التحذيرية، مثل: الدوار، والصداع، ومشاكل الجهاز الهضمي، ونوبات الجوع الشديدة.

- اتباع نمط حياة صحي: ينبغي اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات، مع شرب كمية كافية من السوائل وممارسة الرياضة بانتظام.