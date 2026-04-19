لمرضى الربو.. 6 إرشادات لزيادة الأمان

يعد الربو من الأمراض المزمنة التي تتطلب من الذين يعانونها التزام الإرشادات الصحية، لاسيما مع حالات الربو الحاد.

ولزيادة الأمان في حالات طوارئ الربو، أوصى المعهد الاتحادي للعقاقير والمنتجات الطبية في ألمانيا باتخاذ ستة تدابير:

- افحص الجهاز: هل فوهة الجهاز نظيفة وخالية من العوائق؟

- تحقق من عداد الجرعات: كم عدد البخات المتبقية؟

- لاحظ تأثير جهاز الاستنشاق، فإذا انخفض التأثير، تجب مراجعة طريقة الاستخدام والجهاز بدقة.

- تحقق بانتظام من مستوى التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية.

- ينبغي اصطحاب جهاز استنشاق احتياطي يعمل دائماً، خاصةً في حالات الربو الحاد.

- احصل على جهاز استنشاق احتياطي في الوقت المناسب.