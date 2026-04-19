التهوية.. أبرز تدابير مكافحة حبوب اللقاح في المنزل

خلال فصل الربيع تنتشر حبوب اللقاح في الهواء مسببة بعض المتاعب الصحية للأشخاص الذين يعانون حساسية تجاهها، مثل سيلان الأنف والدموع والعطس والحكة.

ولمكافحة حبوب اللقاح في المنزل، أوصت الجمعية الألمانية للحساسية والربو باتخاذ بعض التدابير المهمة، أبرزها التهوية السليمة للمنزل. وأوضحت أن التهوية لفترات قصيرة أفضل من ترك النافذة مائلة؛ إذ تعمل هذه الطريقة على تقليل كمية حبوب اللقاح، التي تدخل الغرفة بشكل كبير مقارنةً بترك النافذة مائلة لفترة طويلة.

وأفضل وقت للقيام بذلك هو في الصباح بين الساعة السادسة والتاسعة صباحاً أو في المساء بعد التاسعة مساء؛ حيث تكون نسبة حبوب اللقاح في الهواء أقل خلال هذه الفترات.

ويمكن أيضاً استخدام حاجز خاص لحبوب اللقاح، خاصةً في غرفة النوم.

ومع ذلك، تلتصق حبوب اللقاح بالملابس والشعر، لذا ينبغي بعد العودة من الخارج تغيير الملابس، مع مراعاة عدم إدخال الملابس إلى غرفة النوم، وإنما غسلها في الغسالة الأوتوماتيكية فور خلعها، لإزالة حبوب اللقاح المتراكمة عليها.

كما ينبغي غسل الشعر قبل النوم. ويراعى أيضاً أن ارتداء قبعة في الخارج تساعد على تقليل تراكم حبوب اللقاح على الشعر. وإن أمكن، ينبغي تركيب نظام تهوية في المنزل، والذي تتمثل وظيفته في تصريف الهواء الراكد إلى الخارج وإدخال هواء نقي مرشح.

ويجب أن يكون النظام مزوداً بفلتر دقيق يمكنه احتجاز جزيئات حبوب اللقاح الدقيقة ومنعها من دخول المنزل.

وللحفاظ على كفاءة أداء نظام التهوية، ينبغي تغيير الفلتر بمعدل مرة أو مرتين في السنة.

