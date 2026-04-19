خطوة واعدة في علاج السكري بتقنية جديدة

طوّر باحثون في السويد، تقنية متقدمة لإنتاج خلايا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية البشرية، في إنجاز علمي قد يُسهم في تمهيد الطريق نحو علاج أكثر فاعلية لمرض السكري من النوع الأول.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد كارولينسكا والمعهد الملكي للتكنولوجيا «KTH»، أن الخلايا المنتَجة باستخدام التقنية الجديدة أبدت كفاءة عالية في التجارب المخبرية، كما نجحت في عكس أعراض مرض السكري لدى فئران التجارب، من خلال استعادة قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأوضح الباحثون أن تقنيتهم الجديدة تعتمد على تحسين ظروف زراعة الخلايا الجذعية والسماح لها بالتجمع في هياكل ثلاثية الأبعاد، ما يسهم في إنتاج خلايا أكثر نضجاً ونقاءً، وقادرة على إفراز الأنسولين والاستجابة لتغيرات مستوى السكر بفعالية أعلى مقارنة بالطرق التقليدية.

