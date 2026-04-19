الرياضات الصديقة للحامل.. مفيدة للأم والجنين معاً

تتمتع ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل بفوائد كثيرة للأم والجنين على حد سواء؛ حسب خبراء مجلة الصيدلة الألمانية، مشيرين إلى أن الأنشطة تحد من خطر الإصابة بسكري الحمل، علاوة على تقليل مشكلات الظهر والنوم، ومعدل الولادات المبكرة.

كما تساعد الرياضة على نمو الجنين بشكل أفضل، والتحكم في زيادة الوزن ضمن النطاق الطبيعي خلال فترة الحمل، علاوة على أنها تعمل على نمو الجنين بشكل أفضل، وتتمتع بآثار إيجابية في الصحة النفسية.

وشدد خبراء المجلة على ضرورة ممارسة الرياضات الصديقة للحامل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والتمارين المائية، بينما يجب الابتعاد عن التي يرتفع فيها خطر الإصابة مثل الرياضات القتالية ورياضات الكرة ورفع الأثقال، مع مراعاة ممارسة الرياضة باعتدال والاستماع إلى إشارات الجسم، والتوقف فور الشعور بالتعب والإرهاق والدوار، في حين لا ينبغي ممارسة الرياضة في حالات الحمل عالية الخطورة.

. يجب الابتعاد عن الرياضات التي يرتفع فيها خطر الإصابة مثل القتالية والكرة ورفع الأثقال.