3 غرامات من الزنجبيل يومياً.. فوائدها بالجملة

يتمتع الزنجبيل بفوائد كثيرة للصحة، إذ يساعد في التخفيف من غثيان الصباح، ما يجعله مفيداً للحوامل بصفة خاصة.

وأوردت مجلة «Frontiers in Pharmacology» المعنية بالصيدلة، أن العديد من التحليلات تُظهر أن الزنجبيل يمكن أن يُخفّض بشكل ملحوظ مؤشرات الالتهاب، ويعمل على تحسين مستويات سكر الدم المهمة، بما في ذلك الهيموغلوبين السكري، وسكر الدم الصائم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وهناك أيضاً أدلة إيجابية في ما يتعلق بما يُسمى بالإجهاد التأكسدي، الذي يُسرّع وتيرة عمليات الشيخوخة والعديد من الأمراض، حيث يُقلل الزنجبيل من نواتج التحلل الضارة، ويُعزّز إنزيمات الجسم المضادة للأكسدة، ما يساعد في الحد من تلف الخلايا.

والكمية اليومية المُفيدة من الزنجبيل تراوح بين غرام وثلاثة غرامات يومياً لمكافحة الالتهابات أو داء السكري، ومن 0.5 إلى 1.5 غرام لمواجهة غثيان الصباح.

