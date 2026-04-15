تسمّم وحروق وأطفال إلى «الطوارئ».. بسبب المنظفات المنزلية

توصلت دراسة إحصائية إلى أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، تعرّض 240 ألفاً و862 طفلاً، تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، لحوادث تتعلق بالمنظفات المنزلية في الولايات المتحدة.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Pediatrics» المتخصصة في طب الأطفال، قام فريق بحثي من مركز أبحاث أبيجيل ويكسنر، التابع لمستشفى طب الأطفال في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، بدراسة الحوادث الناجمة عن المنظفات المنزلية التي تعرّض لها أطفال تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، واستدعت نقلهم إلى غرف الطوارئ في المستشفيات خلال الفترة بين 2007 و2022.

وبحسب قاعدة البيانات الإلكترونية لمنظومة متابعة الحوادث في الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن سوائل غسيل الملابس والتبييض كانت السبب في أكبر عدد من الحوادث التي تعرّض لها الأطفال بنسبة 30% و28% على الترتيب، وتباينت نوعية الإصابات التي تعرّض لها هؤلاء الأطفال ما بين التسمم بنسبة 64%، والحروق الكيميائية بنسبة 14%، والتهابات الجلد بنسبة 11%.

وكانت معظم الحوادث ترتبط بأكياس المنظفات بنسبة 33%، وزجاجات رش السوائل بنسبة 28%، والعبوات التي تحتوي على سوائل التنظيف بنسبة 19%.

وقالت الطبيبة ريبيكا ماك أدامز، من مركز أبيجيل ويكسنر، في بيان، إنه «على الرغم من أن الحوادث التي تعرّض لها الأطفال بسبب عبوات سوائل التنظيف قد تراجعت، فإنها كانت السبب الرئيس لحوادث التعامل مع المنظفات خلال عام 2022».