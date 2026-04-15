دراسة تُحذّر «العزاب» من مخاطر المرض الخبيث

كشفت دراسة أُجريت على أربعة ملايين مريض بالسرطان في الولايات المتحدة، أن الحالة الاجتماعية للشخص تؤثر في احتمالات إصابته بالمرض الخبيث.

ووجد باحثون من مركز سيلفستر لعلاج السرطان في ولاية فلوريدا الأميركية، أن مخاطر الإصابة بالسرطان تتزايد لدى البالغين الذين لم يسبق لهم الزواج، بالنسبة لكل أنواع السرطان الرئيسة، وتبيّن من الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية «Cancer Research Communications»، أن احتمالات الإصابة بالمرض ترتفع بنسبة 70% لدى الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج، و85% لدى النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، مقارنة بأقرانهم المتزوجين أو من سبق لهم خوض تجربة الزواج.

ووجدت الدراسة أن أكبر فارق في معدلات الإصابة بالمرض، بين من سبق لهم الزواج ومن لم يسبق لهم ذلك، يرتبط بفئة أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها Preventive Cancers، ويقصد بها الأنواع التي يمكن تقليل خطر الإصابة بها أو تجنبها في حال اتخاذ إجراءات وقائية أو تغيير بعض أنماط الحياة.

وعلى سبيل المثال، وجدت الدراسة أن مخاطر الإصابة بسرطان الشرج ترتفع بواقع خمسة أمثال لدى الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج، في حين ترتفع احتمالات الإصابة بسرطان الرحم بواقع ثلاثة أمثال لدى النساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج، علماً بأن هذين النوعين من السرطان يرتبطان بعدوى «فيروس الورم الحليمي البشري».

وتوصل الباحثون أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأنواع السرطان التي ترتبط بالتدخين وشرب الكحول، وكذلك أنواع السرطان التي تصيب الأعضاء التناسلية، لدى البالغين الذين لم يسبق لهم الزواج، وعلى العكس وجد الباحثون أنه لا يوجد فارق في فرص الإصابة بالمرض لدى من سبق لهم الزواج ومن لم يسبق لهم ذلك في أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والغدة الدرقية.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث العلمية، أكّد الباحثون أن الزواج في حد ذاته لا يمنع الإصابة بمثل هذه الأنواع من السرطان، لكنه ربما يساعد في انتهاج عادات سلوكية وصحية معينة تقلل فرص الإصابة بالمرض.

ونقل «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية عن أحد أعضاء الدراسة قوله: «إذا لم تكن متزوجاً، فينبغي عليك إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لتفادي العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان، مع الخضوع للفحوص الدورية بانتظام، ومتابعة أحدث قواعد الرعاية الصحية»، وأكّد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتيقن من صحة هذه النتائج.

. إذا لم تكن متزوجاً، فينبغي عليك إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لتفادي العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان.

. 4 ملايين مريض بالسرطان أُجريت عليهم الدراسة الجديدة.