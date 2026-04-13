7 أطعمة فعالة لخفض الكوليسترول

هناك أدلة قوية على أن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يحسّن مستويات الكوليسترول وصحة القلب بشكل عام. ويمكن لتناول أطعمة صحية أن يحسّن مستويات الكوليسترول وصحة القلب. ويُنصح بالتركيز على الأطعمة النباتية مثل الخضروات، الفواكه، البقوليات، الحبوب الكاملة، المكسرات والبذور، لأنها غنية بالألياف والدهون. فيما يلي 7 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول :

الشوفان والشعير

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير غنية بالألياف الذائبة (بيتا غلوكان)، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL).

الخضروات والفواكه

تناول مجموعة متنوعة منها يومياً يساعد على تقليل خطر أمراض القلب، كما أنها غنية بالألياف التي تقلل امتصاص الكوليسترول.

الدهون الصحية

مثل الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة الموجودة في:

الأفوكادو

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين، الماكريل)

المكسرات والبذور

زيت الزيتون

هذه الدهون ترفع الكوليسترول الجيد (HDL) وتقلل الضار.

البقوليات

مثل العدس والحمص والفول، وهي مصدر ممتاز للألياف والبروتين النباتي، وتساعد على خفض الكوليسترول الضار عند استبدالها باللحوم.

المكسرات

تحتوي على دهون صحية وألياف، وقد تساعد في خفض LDL والدهون الثلاثية عند تناولها بانتظام وباعتدال.

منتجات الصويا

مثل التوفو وحليب الصويا، وقد تساعد على خفض الكوليسترول الضار بشكل طفيف عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

الستيرولات النباتية

توجد بكميات صغيرة في النباتات وبعض المنتجات المدعّمة، وتساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يساهم في خفض مستوياته في الدم.