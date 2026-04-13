يُعد التحكم في مستوى السكر في الدم تحدياً، خاصة لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني. وتؤثر الأطعمة بشكل مباشر على مستوى الغلوكوز في الدم؛ فبعضها يسبب ارتفاعاً سريعاً، بينما يساعد بعضها الآخر على تنظيمه أو خفضه بشكل طبيعي.

ومع مرور الوقت، يمكن للمصابين تعلم كيفية إدارة مستويات السكر بشكل أفضل عبر النظام الغذائي، خصوصاً عند التخطيط المسبق للوجبات وتجنب الأطعمة التي تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في السكر وفيما يلي 7 أطعمة تساعد على خفض مستوى السكر في الدم بشكل فعّال:



الخضروات غير النشوية

تساعد على الشبع وتنظيم السكر دون رفع مستواه، مثل البروكلي، القرنبيط، الخيار، الكرفس، الفاصوليا الخضراء، البصل، والأفوكادو.

الخضروات الورقية

غنية بالفيتامينات ومنخفضة الكربوهيدرات، مثل السبانخ والخس والكرنب.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والتونة، وتحتوي على أحماض أوميغا-3 المفيدة لصحة القلب.

البيض

مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية، وقد يساعد في تحسين حساسية الإنسولين.

الفراولة والتوت

غنية بمضادات الأكسدة ومنخفضة المؤشر الجلايسيمي، وتساعد على تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات.

الزبادي اليوناني

يحتوي على بروبيوتيك مفيد، بشرط اختيار الأنواع غير المحلاة أو منخفضة السكر.

القرفة

تساعد في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وخفض مستويات السكر عند إضافتها للطعام.