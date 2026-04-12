3 وصفات فعّالة لالتهاب مفصل الركبة

يعد التهاب مفصل الركبة من أكثر أمراض المفاصل شيوعاً لدى كبار السن، وتتمثل أعراضه، حسب موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، في الألم والتيبُّس ومحدودية الحركة التي تُعيق المصابين عن ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف الموقع أنه يمكن مواجهة الالتهاب بواسطة الأدوية المضادة للالتهابات؛ غير أن هذه الأدوية قد تترتب عليها آثار جانبية مثل مشاكل في الجهاز الهضمي أو القلب والأوعية الدموية.

وأظهر تحليل واسع النطاق شمل ما يقرب من 10 آلاف مريض أن دعامات الركبة والعلاج المائي والتمارين الرياضية تُعد بدائل فعالة للأدوية؛ إذ درس الباحثون 12 نهجاً علاجياً مختلفاً، بما في ذلك التمارين الرياضية والعلاج بالليزر والعلاج المائي والتحفيز الكهربائي والتثبيت الحركي والموجات فوق الصوتية والتقويمات ودعامات الركبة.

وتوصل الباحثون إلى أن العلاجات غير الدوائية تلعب دوراً محورياً في علاج التهاب مفصل الركبة.

وأظهر التحليل أن أفضل ثلاث وصفات للتخفيف من التهاب مفصل الركبة هي: الدعامات، والتمارين الرياضية المنتظمة، والعلاج المائي.

وأظهرت دعامات الركبة أفضل النتائج في الدراسة؛ إذ إنها تُخفف الضغط على المفصل وتُحسّن ثباته وتُقلل الألم بشكل ملحوظ، كما يستفيد العديد من المرضى من تحسين قدرتهم على الحركة في حياتهم اليومية.

وتعتبر التمارين الرياضية المنتظمة من أكثر الوسائل فعالية لعلاج التهاب مفصل الركبة؛ حيث تُقوّي التمارين المُوجّهة العضلات المحيطة بالركبة، وبالتالي تُخفف الضغط على المفصل. وفي الوقت نفسه تساعد التمارين الرياضية على تقليل الألم على المدى الطويل وتحسين وظيفة المفصل.

وتُعد التمارين في الماء الدافئ -ما يُعرَف بالعلاج المائي- لطيفةً للغاية على المفاصل؛ إذ يُخفف الطفو الضغط على الركبة، بينما تُرخي الحرارة العضلات، ما يُسهّل الحركة ويُخفف الألم بشكل ملحوظ.

وبالمقارنة كانت نتائج بعض العلاجات الأكثر تعقيداً من الناحية التقنية أقل فاعلية؛ فقد أظهر العلاج بالليزر عالي الكثافة والعلاج بالموجات الصدمية تأثيرات متوسطة فقط، كما ثبت أن العلاج بالموجات فوق الصوتية هو الأقل فاعلية.

